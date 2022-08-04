COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

作家H認了罹攝護腺癌　被歸類「極惡性」不治療活不到3年

▲作家H自爆罹癌。（圖／作家H臉書）
▲作家H自爆罹癌。（圖／作家H臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-08-04 17:45:55

知名兩性作家H是綜藝節目的常客，今（4）日下午突然在臉書自爆罹患攝護腺癌，且在經過醫院診斷後，竟是「是極惡性的種類」，除了拿到重大傷病證明之外，還被醫師判定為三期吧，宣告若不趕緊接受治療，生命恐怕剩不到3年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲作家H離婚前要確保本身經濟獨立。（圖／高點電視台提供）
▲作家H是綜藝節目的常客。（圖／和展影視提供）
作家H透露6月底因感到精神不好、情緒不佳，加上本身是憂鬱症患者，便決定前往「男性更年期」的門診，「醫生卻告訴我，我的血液中，某個被稱為PSA的指數過高，而那個指數過高的含義，背後代表的可能是因為攝護腺肥大，攝護腺發炎，亦或者攝護腺癌。」接著又找了一家泌尿科診所，重新抽了血，照了超音波，而在超音波的照片裡，醫生的確發現了一小塊陰影，因此排了時間做攝護腺切片檢查。

作家H回診聽取病理報告後，證實罹癌，坦言最諷刺的是，這些事情都發生在他生日前後，將此事分享在私人臉書後，也從朋友中獲得許多資訊。到醫院做了更精密的檢查，作家H被醫生的話嚇到，「因為對他而言，這個癌不應該是我這個年紀的人該罹患的，況且病理報告上寫的，還是極惡性的種類。」醫生也對他說：「先判定為三期吧！不趕緊治療搞不好你只剩2、3年。」

▲作家H被醫生宣告若不治療，生命恐怕剩不到3年。（圖／作家H臉書）
▲作家H被醫生宣告若不治療，生命恐怕剩不到3年。（圖／作家H臉書）
儘管罹癌仍抱持樂觀，作家H還因此拿到了重大傷病證明，「聽說掛號費可以減免一半，總之在做完檢查之後，於下禮拜一（8/8）我會回去複診，醫生在之前，已經拿了3個禮拜的標靶藥物給我先吃，吃完藥的每天，我都可以睡上20個小時（副作用驚人）。」正式成為癌友後，作家H坦言個人心情上沒太大變化，只是怕治療時，在工作的表現上或體力上或許有時有些力不從心，希望大家見諒，「我會繼續瀟灑地，用自我流的方式，繼續活下去的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

大陸女星整鼻失敗遭男友罵醜　懊悔錯失《延禧攻略》角色

林志穎車禍2週「撐過危險期」　與陳若儀病房慶結婚紀念

連勝文愛妻「連續頭痛一週」入院治療　親吐恐慌心聲

老公與前任偷約還「牽扯家人」　小甜甜無奈：不該再糾纏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀