作家H認了罹攝護腺癌　被歸類「極惡性」不治療活不到3年

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作家H回診聽取病理報告後，證實罹癌，坦言最諷刺的是，這些事情都發生在他生日前後，將此事分享在私人臉書後，也從朋友中獲得許多資訊。到醫院做了更精密的檢查，作家H被醫生的話嚇到，「因為對他而言，這個癌不應該是我這個年紀的人該罹患的，況且病理報告上寫的，還是極惡性的種類。」醫生也對他說：「先判定為三期吧！不趕緊治療搞不好你只剩2、3年。」
儘管罹癌仍抱持樂觀，作家H還因此拿到了重大傷病證明，「聽說掛號費可以減免一半，總之在做完檢查之後，於下禮拜一（8/8）我會回去複診，醫生在之前，已經拿了3個禮拜的標靶藥物給我先吃，吃完藥的每天，我都可以睡上20個小時（副作用驚人）。」正式成為癌友後，作家H坦言個人心情上沒太大變化，只是怕治療時，在工作的表現上或體力上或許有時有些力不從心，希望大家見諒，「我會繼續瀟灑地，用自我流的方式，繼續活下去的。」
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