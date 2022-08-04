「左右逢源」說挨批渣男？柯文哲：口水戰耍嘴皮不必理
美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵達台灣，並開始15個小時的快閃參訪行程。而在裴洛西搭機抵台後，台北市長柯文哲也隨即在臉書上PO文，表示「我們和美日交好，卻不必與中國交惡。臺灣應該左右逢源，而不是左右為難」，該說法也引發社會各界議論。民進黨台北市長參選人陳時中則明確指出「在政治上想要左右逢源，最終就變成牆頭草，在感情上想左右逢源最後變劈腿」。對此柯文哲今（4）日受訪時則再度回應，表示「口水戰、耍嘴皮的話語，在這種時刻都不用再理。」
裴洛西2日晚間搭機抵達松山機場後，柯文哲隨即在臉書上PO文，意有所指表示「我們和美日交好，卻不必與中國交惡。臺灣應該左右逢源，而不是左右為難。」不過該說法也引發各界正反兩方議論。對此陳時中今日在受訪時，明白指出「事實上就是很難左右逢源，在政治上想要左右逢源，最終就變成牆頭草，在感情上想左右逢源最後變劈腿。」
柯文哲今日下午接受媒體訪問時，則表示台灣的主體性、民主自由的制度、安全與福祉，這些才是最重要的考量，特別是在現階段危機的時刻，要怎麼樣達到這個目標還是必須得去思考，「至於說有些那個，口水戰耍嘴皮的話，在這種時刻都不用再去理他啦。」
至於被民進黨抨擊為「政治渣男」，柯文哲則輕描淡寫表示，到了選舉總是會比較不正常，選舉過了才會慢慢恢復。「以前我在台大當小醫生的時候，我都發現我的老師平常也會罵人，但開刀不順的時候反而很安靜，我們問他為什麼，摔東西血也不會止掉，所以越危機的時候越要冷靜。」