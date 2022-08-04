台開提前下市　董座邱于芸：持續開發轉型、債務協商

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台開董事長邱于芸自今年2月7日開工第一張跳票，前往證交所解釋遭請下台起，「無法註銷清償跳票」即成為台開力抗下市的最大障礙物。面對接二連三的「跳票後無法回補與註銷」，邱于芸向票交所請求見面，遭拒。其後，聯輔中心以「無財報」為由，拒絕受理台開紓困申請，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
台開指出，集團旗下共有16間母子孫公司，各謀其政。董事長邱于芸在力抗下市期間，勉力周旋於子孫公司不斷更動章程、董事會、監察人等情事，甚有子孫公司之股權與負責人遭非法移轉。子公司以刻意不出財報來掣肘，台開的監審會計師，自是無法全盤稽核，財報難產。
像是2022年3月23日，某嫌疑人逕自台開旗下子公司風獅爺購物中心，電匯54萬元至陳振東律師事務所。2022年4月14日，台開子公司台創公司發票與印章遭盜用，向廠商請領款項。以上略舉一二，此等案件屢見不鮮，刑事告訴皆已成案。訴訟或許漫長，仍堅信司法裁定終究會將公平正義還予台開。
台開指出，層出不窮的磨難打擊，無情的啃噬著台開，最終仍是無法於法定時間內達成免於下市的目標。台開創辦至今，與台灣共同經歷了經濟起飛與奇蹟，共榮共生已近一甲子。面對考驗，唯有一本初心、孜孜矻矻挹注動能，回歸經營本業。
台開董事長邱于芸表示，雖勢不得不爾，遭遇下市，台開仍將持續透過行政與法律程序努力，繼續計畫運行中的開發轉型、債務協商與清償。衷心期盼能獲得廣大投資人的信心支持與諒解；花蓮新天堂樂園停擺後的重啟，就是台開敗部復活的最佳證明。