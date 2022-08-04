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《原子》李承隆冰塊肌封王　小饅頭暴紅被下「禁露令」

▲火星李承隆（中）被公認在80位少年裡身材最好。（圖／野火娛樂提供）
▲火星李承隆（中）被公認在80位少年裡身材最好。（圖／野火娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-04 17:40:072022-08-04 17:59:12

最強男團選秀節目《原子少年》上月圓滿落幕，讓許多粉絲難掩失落感，為記錄這個難忘的夏天，經紀公司立刻為少年們推出寫真書《奇蹟的夏天》，8月2日正式出版，由7位可鹽可甜的少年們，罕見露出精實身材，讓粉絲們好好珍藏，不過，在觀眾心裡，誰是最有實力的冰塊肌少年，竟然是以歌聲取勝的火星成員李承隆！

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《NOWnews今日新聞》舉辦「貨真價實的《原子少年》小鮮肉！」民調，自7月12至20日統計，最終由火星成員李承隆奪冠，囊括40%選票，亞軍是木星成員陳治廷，也有20%支持者，季軍則是火星李哲言，也有超過8%的支持，其次依序為林佳辰、MAX、夏浦洋、小孩、黃文廷、蔡承祐、金雲。

▲原子少年火星脫衣秀身材，導師鬼鬼評「打開衣服男人味整個墊高」。（圖／野火娛樂提供）
▲原子少年火星脫衣秀身材，導師鬼鬼評「打開衣服男人味整個墊高」。（圖／野火娛樂提供）
火星的李承隆個性內斂，是火星裡的歌唱擔當，外表並不特別顯眼，沒想到在第四次公演表演〈FLY HIGH〉時，西裝外套裡竟然什麼都沒穿，直接拉開外套，露出結實8塊肌，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，在導師要求下，他表演各種高難度伏地挺身，從此「一脫成名」，人氣節節高升。

團員戲稱李承隆的胸肌是「小饅頭」，成為原子少年吸睛的招牌，不過《原子》暴紅後，火星現在活動滿檔，李承隆已經惜肉如金，不輕易再露胸肌，同事笑說「現在要露要加錢」，希望粉絲多注重選手的表演實力，而不要僅著重在身材上，畢竟表演時吶喊脫衣服，多少都對選手有點不尊重。

▲陳治廷難得在節目上大秀身材。（圖／陳治廷IG）
▲陳治廷難得在節目上大秀身材。（圖／陳治廷IG）  
▲陳治廷迷人的雙眼、俊俏的五官令人難以招架。（圖／陳治廷IG）
▲陳治廷迷人的雙眼、俊俏的五官令人難以招架。（圖／陳治廷IG） 
而22歲的陳治廷則是想要變瘦，花了2年跟健身教練學習，無形中雕塑出一副結實身材，配上偶像臉孔，簡直是無敵了，他最滿意自己的背部、手臂肌肉，未來想朝演員之路發展，好身材絕對加分。寫真書《奇蹟的夏天》裡，呈現陳治廷在浴室裡沖澡的清涼畫面，毫不扭捏大方秀肌肉，用身體展現內心滿滿的自信。

而《原子》裡最具男友力的火星李哲言，不只外表帥氣、能歌善舞，也有一副精壯好身材，原本被賦予狂野超MAN的火星，私下竟然是一群愛鬧的少年，每次彩排前李哲言竟發明一項特殊儀式，要大家一起擺出魔鬼筋肉人姿勢，少年們表演力十足的動作，讓導師坤達、田一德看呆了。

在《原子少年》繁星齊聚的盛夏，未來80位少年們將邁向不同未來，在他們各奔前程的前夕，8月12、13、14日將在國際會議中心舉辦2022「原來的少年」3場演唱會，其中8月12日加場將在5日下午3點開賣，不想錯過的粉絲記得來搶票！

▲（圖／記者李哲言IG）
▲（圖／記者李哲言IG）

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