名家論壇》邱師儀／還有更多裴洛西，習近平自己要多忙？

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中共軍演給國軍很好蒐集情資的機會
中共從八月四日開始一連三天在台海六個區域的軍演，儘管有些人頗為擔心，但在中共目前不具有攻台能力的情況下（縱使美軍第一時間不介入也一樣），僅管局勢比較緊張，不是完全沒有好處。
第一、 從一九九六年台海飛彈危機至今，國軍已經很久沒有機會獲得共軍對台的「作戰想定」(scenario)了，也就是中共攻台的具體步驟與作為。這是九六年之後最好的一次機會，國軍能獲得包括飛彈發射陣地、參數到後勤補給等重要情資。而且國軍本身也會上緊發條，並因此贏得更多國人的尊敬與支持。
第二、 台灣民眾，尤其是年輕世代與中年人，可以體悟到台灣需要的是全民國防與全民備戰的心理素質與所需要做出的犧牲，例如建立擺脫形式主義的徵兵系統與更為精實的日常演習。
進一步來說，如果裴洛西的來訪帶來的是共軍軍演與台海震撼，但由於習近平還想在廿大後千秋萬世，不至於笨到現在就發動戰爭，因此事過境遷之後更多外國政要來訪，一次一次前仆後繼，形成國際間訪台的共識與慣例，陣痛之後的台灣外交空間擴張可以期待。
1997年金瑞契訪台可以，2002年裴洛西訪台就不行？
以上的推估有過去經驗做為基底。1997年時同樣為眾院議長的金瑞契訪台，當時他是在訪北京、上海見了江澤民之後，再旋風訪台兩個多小時，也見了當時的李登輝總統。金瑞契批判中共的力道一點都不輸裴洛西，他在訪中前還昭告天下中共是美國認定的「恐怖組織」，而且在見江澤民時說，兩岸要統一他沒有意見，但如果中國要武統台灣，美國是一定會軍事干預的，他的談話可以說是美國對兩岸局勢「戰略清晰」最早的始祖。當時江澤民也很軟，回答他說中共現在無意武統台灣。後來金瑞契來台，中共抗議相對溫和甚至低調，到底是為什麼會與這次裴洛西訪台的反應相差甚遠？
主因是中共如果先遇見更大的風浪，後面再來一個小一點但其實還是滿大的風浪，中共是有能力適應後面這個小風浪的。1989年六四天安門事件，中共內部鬥爭到一個臨界點，出現垮台曙光；1991年裴洛西和幾位眾議員在天安門廣場拉布條抗議遭公安帶走；1995年李登輝訪美引發一連串飛彈危機；1997年各國因六四屠殺對中經濟制裁趨緩，中共對外關係緊張許久之後，終於了解到經濟開放才是正途，因此開始接觸外界。先是金瑞契訪中後訪台，再來就是九七年香港回歸。
總之，當時中共經歷六四屠殺、飛彈危機等大風大浪，後又有香港移交北京的正事要辦，再加上當時中共深知自己實力還不夠，因此金瑞契訪台算是小風浪，他們願意忍受。同時，金瑞契有一點值得裴洛西或後續外國高層效法：當時金瑞契警告中國之際，仍願意訪中，並且維持一定程度的友善。反觀這次鐵娘子裴洛西完全跟中國翻臉，在台過夜並與蔡總統公開會面。對於把「臉面文化」當飯吃的中國領導人來說，這是最難以忍受的。要讓中共接受外國高層訪台，可能還是需要他們與中國一定有程度的聯繫，這也許是拜登政府一開始反對裴洛西訪台的主因之一。
不管如何，現在事情的演變若是：一個美國聯邦立法權領導人來台，中共在導彈抒發國族情緒之餘，繼續被迫體驗更多的世界各國高層訪台，在沒有什麼比「習進平安穩稱帝」、「維持國內經濟成長」、「解決黨內反習勢力」更重要的前提下，又在美國不允許台灣宣布台獨，台灣也高度自制與相對低調接待外賓的前提下，習近平是有可能逐漸接受台灣的國際交流新高度。如果是那樣，台灣將會是最大贏家。
裴洛西等六位眾議員訪台非為選票
最後，裴洛西、金安迪(Andy Kim)、米克斯(Gregory Meeks)、戴碧妮(Suzan DelBene)、高野(Mark Takano)、克利胥納莫提(Raja Krishnamoorthi)等六位民主黨眾議員訪台並非為了選票，六位的選情在各選區幾乎都被歸類為穩當選的solid等級。其中米克斯在紐約第五選區2020年的得票率甚至高達99.3%，反而可以說就是因為選情穩，不用在選區忙碌，他們可以放心出訪來彰顯自己對於台灣民主的支持。國際局勢十年河東、十年河西，天理昭彰，報應不爽，到底是中國有辦法繼續霸凌台灣，還是他的窮兵黷武讓他過不了自己的坎，會慢慢弱下去，時間會證明一切的。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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