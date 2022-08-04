《浮光童夢》、《輪迴》雙雙入選英國博爾頓國際電影節

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博爾頓國際電影節(Bolton International Film Festival )2017年於英國博爾頓首度舉辦，現今已成為英國十大電影節之一，並獲得英國電影學院獎(BAFTA)、獨立電影獎(BIFA)的認證，顯見其在英國影視業界的指標意義，同時電影節也在2021年增設VR項目，意味著運用這項新媒體技術的創作，正在世界各地的影視環境中受到普遍性的關注。
客傳會董事長陳邦畛表示，這次入選英國博爾頓國際電影節的《浮光童夢》，先前已分別拿到東京及美國洛杉磯影展的大獎肯定，陳邦畛說，其實這支VR影片，是從屏東知名紀實攝影師劉安明老師的一張攝影作品出發，照片拍出屏東大武山下的五溝水客庄，照片裡有孩子奔跑過五溝水的畫面，照片記錄到六堆五溝水的純樸及美好，因此客傳會特別結合最新科技與創意，製作出虛擬實境作品《浮光童夢—五溝水》，影片也特別將當時的時空背景進行考據3D立體場景重建，並融入故事情節，因此能得到國外各大影展的肯定，是對台灣人，以及客家人非常大的鼓勵。
客傳會表示，為了能搭配2021年的六堆建堆三百年系列活動，客傳會以老照片為背景，分別製作《浮光童夢—五溝水》與《憶彩春迴—東門樓》兩部虛擬實境影片。其中，榮獲國際大獎肯定的《浮光童夢—五溝水》是從屏東攝影師劉安明的找照片出發，在取得照片授權後，客傳會與知名新媒體藝術家黃心健、執行團隊瑞意創科多次來回討論影片腳本，在適逢疫情三級警戒，生活節奏全數改變之際，團隊在做好防疫之際以不到半年的時間完成這部10分鐘的互動影片，也展現出台灣頂尖新媒體技術與創意軟實力。
黃心健近年以《沙中房間》、《輪迴》等多部VR創作，橫掃多項國際大獎，也讓全世界見識到台灣新媒體的強大能量，此外，身為客傳會董事，也是優秀客家子弟的黃心健，為了鼓勵有更多客家後生能投入新媒體藝術創作，黃心健也在得到第25屆臺北文化獎時，於頒獎典禮上宣布，將該筆新台幣50萬元獎金，全額捐予客傳會，除了拋磚引玉邀請更多人共同支持客家之外，也希望能透過客傳會加速建構「客家元宇宙」，帶領客家邁向全新的藝術文化展演領域。
張文杰說，這次在《浮光童夢—五溝水》製作上，客傳會與黃心健老師在故事內容與敘事手法上給予許多很棒的建議，也提供很大的創作空間，透過一張老照片，執行團隊瑞意創科與客傳會運用新媒體藝術，讓全世界看到台灣的客家文化，這次能夠在100多部入圍影片之中脫穎而出，奪下最佳VR影片大獎，象徵開啟通往客家元宇宙的金色通道。
這次獲得入選的作品《輪迴》、《浮光童夢》，都將於今年10月5日至10月9日於英國博爾頓（Light Cinema Bolton）公開播映，讓參加博爾頓電影節的觀眾，一同以虛擬實境感受台灣的文化記憶及自然環境，穿梭徜徉在創作中設計的過去與未來想像裡。
博爾頓電影節資訊
活動時間：2022年10月5日至9日
活動地點：英國博爾頓，Light Cinema Bolton
博爾頓電影節官方網站
https://www.boltonfilmfestival.com/