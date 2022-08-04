民進黨辦中國座談會　學者：習近平為連任加壓台灣

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林飛帆呼籲，中方應有所克制，不應片面破壞區域安全與和平現狀；進一步的挑釁不僅台灣民眾不會認同，亦無助兩岸關係的緩和。
吳峻鋕引言時則強調，從先前中方聲稱「台灣海峽非國際水域」、發表「非戰爭軍事行動綱要」及「新時代黨解決台灣問題總體方略」等作為可看出，中共對台威脅並非現在才發生，而是現在進行式。中共當局對於裴洛西訪台前後的不理性反應，對印太安全情勢與區域和平穩定造成嚴重威脅。
吳峻鋕認為，以自我政治意識強迫台灣與國際接受的不理性行徑，充分證明中共是極不負責任的國家。對此，台灣會堅持不挑釁不屈服的態度，政府也會做好所有因應準備，民進黨呼籲國人要團結一致，共同維護得來不易的民主自由。
吳峻鋕亦提醒，近期駭客攻擊、假訊息等認知作戰大量在台灣社會流竄，國人應提高警覺、多加查證，勿轉傳散佈。
張國城指出，此次中國對台威脅性軍演已準備很久，只是利用裴洛西訪台機會希望達到外交、內政最大效益。除了測試解放軍軍事改革成果、以軍事威嚇避免各國政要訪台成為慣例外，也欲測試美國印太政策及因應態度。而挑戰台灣領海的動作，則是企圖宣示「台灣為中國的一部份」，對中國內部民族主義有所交代。
王智盛分析，中國內部正面臨經濟、社會與習近平二十大連任挑戰，外部也有俄烏戰爭及國際競爭等壓力，種種因素皆加深中共採取「以武逼統」的強力作為，向國內證明統一的確正在進行，同時也向台灣施加壓力、更向國際社會傳達反對「介入」的態度。
林廷輝表示，從國際法角度與客觀條件來看，中共當局企圖將台灣海峽視為內海是「完全不可能」。中共僅是想利用文字遊戲方式，落實其「台灣是中國的一部分」宣示。其政治意圖相當清楚，就是想排除外國勢力干涉台灣問題。
林廷輝也表示，中共也想利用非戰爭軍事行為與其連動，藉此蠶食鯨吞台灣，完全展現中共對台灣領土與領海的野心。不過，要實現這個目標還需考慮中國自我能力以及時間問題。目前看來，都還有許多需要克服的地方。但對習近平而言，台灣問題是說服黨國大老讓他連任的關鍵。