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民進黨辦中國座談會　學者：習近平為連任加壓台灣

▲民進黨今（4）日舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會，首場主題為「美中台關係下的中國作為」。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今（4）日舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會，首場主題為「美中台關係下的中國作為」。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-04 18:12:462022-08-04 18:13:36

民進黨今（4）日舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會，首場主題為「美中台關係下的中國作為」。此次座談會由中國部主任吳峻鋕主持，台灣國際法學會副秘書長林廷輝、台北醫學大學通識中心主任張國城與中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛共同與談，民進黨副秘書長林飛帆亦出席致詞。

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▲林飛帆表示，（圖／民進黨提供）
▲林飛帆表示，中方應有所克制，不應片面破壞區域安全與和平現狀；進一步的挑釁不僅台灣民眾不會認同，亦無助兩岸關係的緩和。（圖／民進黨提供）
林飛帆開場致詞時表示，這幾天中共恣意逮捕在中國的台灣民眾、擴大對台軍事與經濟威嚇等行徑，無疑是針對美國眾議院議長裴洛西訪台的回應。然而，種種不理性舉措，加上先前「台海內海化」等對台法律戰作為，不但引起國際高度關注與反彈，更是造成台海及區域情勢更不穩定。

林飛帆呼籲，中方應有所克制，不應片面破壞區域安全與和平現狀；進一步的挑釁不僅台灣民眾不會認同，亦無助兩岸關係的緩和。
 
吳峻鋕引言時則強調，從先前中方聲稱「台灣海峽非國際水域」、發表「非戰爭軍事行動綱要」及「新時代黨解決台灣問題總體方略」等作為可看出，中共對台威脅並非現在才發生，而是現在進行式。中共當局對於裴洛西訪台前後的不理性反應，對印太安全情勢與區域和平穩定造成嚴重威脅。

吳峻鋕認為，以自我政治意識強迫台灣與國際接受的不理性行徑，充分證明中共是極不負責任的國家。對此，台灣會堅持不挑釁不屈服的態度，政府也會做好所有因應準備，民進黨呼籲國人要團結一致，共同維護得來不易的民主自由。

吳峻鋕亦提醒，近期駭客攻擊、假訊息等認知作戰大量在台灣社會流竄，國人應提高警覺、多加查證，勿轉傳散佈。

張國城指出，此次中國對台威脅性軍演已準備很久，只是利用裴洛西訪台機會希望達到外交、內政最大效益。除了測試解放軍軍事改革成果、以軍事威嚇避免各國政要訪台成為慣例外，也欲測試美國印太政策及因應態度。而挑戰台灣領海的動作，則是企圖宣示「台灣為中國的一部份」，對中國內部民族主義有所交代。

王智盛分析，中國內部正面臨經濟、社會與習近平二十大連任挑戰，外部也有俄烏戰爭及國際競爭等壓力，種種因素皆加深中共採取「以武逼統」的強力作為，向國內證明統一的確正在進行，同時也向台灣施加壓力、更向國際社會傳達反對「介入」的態度。

林廷輝表示，從國際法角度與客觀條件來看，中共當局企圖將台灣海峽視為內海是「完全不可能」。中共僅是想利用文字遊戲方式，落實其「台灣是中國的一部分」宣示。其政治意圖相當清楚，就是想排除外國勢力干涉台灣問題。

林廷輝也表示，中共也想利用非戰爭軍事行為與其連動，藉此蠶食鯨吞台灣，完全展現中共對台灣領土與領海的野心。不過，要實現這個目標還需考慮中國自我能力以及時間問題。目前看來，都還有許多需要克服的地方。但對習近平而言，台灣問題是說服黨國大老讓他連任的關鍵。

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