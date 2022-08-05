曾沛慈大肚照曝光「懷孕真辛苦」　體驗當媽像重訓

曾沛慈為八大《親愛的亞當》首次詮釋媽媽角色，替已逝的好友扶養女兒，她在完結篇中，更獻出孕婦初體驗。曾沛慈透露，在肚子上綁上矽膠肚又重又可愛，滿像在重訓哎！笑說當下拍攝這橋段時的心情就是想趕快演完，「覺得懷孕的媽媽們真的辛苦了！感覺自己像是上了一堂體驗課。」
劇中胡宇威失憶的狀況加劇，連看到媽媽周丹薇都不記得她是誰，讓周丹薇心痛爆哭，自責當初為愛子打造完美基因，卻造成他生病失憶，崩潰的情緒讓她猛打自己耳光，令人揪心。一同對戲的胡宇威表示，跳脫劇中角色看周丹薇痛心疾首的演出，真的會感到傷心難過。
周丹薇坦言，一開始在看劇本，準備這場戲時，並沒有真的想打自己耳光，她思索著一個母親釀成兒子不幸，該如何表達愧疚？「我想到曾讓媽媽非常傷心，我對我母親的道歉，就是我自己自賞一個耳光。」所以覺得若做錯事情想傳達懊悔和歉意，應該可以這樣去做表現，因此在排戲時累積情緒，到正式演出時，就紮紮實實的自呼巴掌。
曾沛慈透露那一幕應該大家都嚇到了，當下內心其實很心疼，但礙於角色又不能表現得很擔心。「自打巴掌的那場戲，我真的覺得丹薇姊將飾演的『徐世蓮』很多糾結、無奈，以及無法說出口的情緒，藉由那個巴掌表達出來了，算是她給自己的一個最後的小出口吧！好厲害！」