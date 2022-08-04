裴洛西訪台後「皮球」踢給習　BBC：攻台對中國是災難

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麥笛文指出，過去幾十年來，中共官媒在針對台灣問題的輿論並沒有太大不同，但「武統」這個概念在台灣人民心中卻是相當遙遠。不過現在不同了，在習近平任內，兩岸敵對情緒逐漸增加，北京當局對台灣施加的壓力也越來越大。如今，大多數人認為，習近平想在執政期間奪取台灣，為自己立下「祖國統一」的功績，以樹立不朽的歷史地位。在數個月之後，習近平即將在中共20大上尋求歷史性的第3個任期，雖然能繼續掌權能使得台海壓力稍微緩解，但「局勢每天都朝那個方向近一步，離和平遠一步。」
麥笛文表示，區域穩定面臨的最大挑戰或許是各方在台灣問題上的公開立場都很荒謬。中國假裝台灣現在就已經是自己領土的一部分，儘管台灣有稅收、政府、自己的護照和軍隊；美國則假裝自己沒把台灣當作獨立國家。卻對台軍售，偶爾還有高層級政客到訪，而且看起來就像是一次「官方訪問」。而這宛如「巨型裝甲遊戲」的脆弱表演雖然旨在維持現狀，卻經不起絲毫風雨便會瓦解，且北京部分人士希望看到打破現狀。
不過麥笛文認為，如果北京真的向台灣出兵，解放軍也必須越過台灣海峽並進行大規模登陸作戰，然後面對堅定不移地捍衛自由的敵人，戰爭可能持續很久，使中國飽受國際社會批評加上經濟受挫，就算取勝，也難以獲取台灣數千百萬計人民的民心，「那將會是災難性的結果」。