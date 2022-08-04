中國軍演挫台股！「限空令」備戰　金管會喊話適時出手

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若今年至昨日止，台股則跌18.89%，深圳股市跌19.35%，美股那斯達克指數跌19.03%，香港股市跌15.52%、上海股市跌13.08%，日股跌3.65%，新加坡股市則上漲4.11%，台股表現仍介於國際主要股市之間。
金管會證期局還說，今年6月上市櫃公司單月營收年成長15.21%，前6月營收合計20.61兆元，年成長11.04%，而台股截至今年6月底本益比10.86倍，現金殖利率4.76%，加計股票股利為4.93%，顯示台股基本面尚稱穩健。
不過，證期局也強調，金管會會視整體市場情勢變化採取相關施，因為市場資金投資的考量是多元化，針對台海議題，不論經濟或非經濟因素造成台股震盪，金管會均將審酌國內外政經情勢及證券市場交易狀況，評估各項因素及整體經濟環境，適時推出相關因應措施。
因應國際市場重大議題對台股的影響，證期局說，金管會主要是先採行資訊充分公開，以利外界掌握市場動態及上市櫃的狀況，相關措施包括，一、請上市櫃評估情勢變化對財業務影響，即時發布重大訊息、辦理主題業績發表會；二、請上市櫃公司適時評估實施庫藏股時機；三、未來將持續評估市場交易狀況，推出限制放空等措施。
此外，為保障台股股東權益，金管會日前已在7月14日提醒上市櫃公司實施庫藏股，7月15日放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，也已經請證交所、櫃買中心持續注意中國打壓措施對上市櫃公司財業務的影響，若有需求會要求上市櫃公司依規定發布重大訊息說明。
證期局再次強調，金管會會持續密切注意金融市場變化，中國在台海周邊施軍演，短期對投資人信心可能造成部分影響，但中長期仍會回歸基本面，金管會將持續注意總體經濟及台股表現，還有關注外資匯出入動向對台股影響，必要時採取相關因應措施。