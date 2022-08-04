COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國軍演挫台股！「限空令」備戰　金管會喊話適時出手

▲台海關係緊張，台股今（4）日一度大跌逾200點，終場仍跌74點，金管會也出面喊話，將審酌國內外情勢，適時推出相關因應措施，包括限制放空等措施。（圖／NOWnews資料照片）
▲台海關係緊張，台股今（4）日一度大跌逾200點，終場仍跌74點，金管會也出面喊話，將審酌國內外情勢，適時推出相關因應措施，包括限制放空等措施。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-08-04 20:11:09

中國大陸展開大規模軍演，台股今（4）日一度跌逾231點，終場下跌74.82點、跌幅0.51%，相較上海、日本、韓國及新加坡等股市收紅，表現相對弱勢。不過，金管會強調，中國在台海周邊軍演，短期對投資人信心可能造成部分影響，中長期仍將回歸基本面，目前台股基本面尚稱穩健，但即便目前尚無召開股、期市會議的計畫，也會審酌國內外情勢，適時推出相關措施，包括限制放空等措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金管會統計，今日亞洲主要股市多是收紅，韓股漲0.41%、上海股市漲0.05%、日股漲0.61%、新加坡股市漲0.36%，台股則跌0.51%，若就今年至今日表現來看，台股跌19.3%。

若今年至昨日止，台股則跌18.89%，深圳股市跌19.35%，美股那斯達克指數跌19.03%，香港股市跌15.52%、上海股市跌13.08%，日股跌3.65%，新加坡股市則上漲4.11%，台股表現仍介於國際主要股市之間。

金管會證期局還說，今年6月上市櫃公司單月營收年成長15.21%，前6月營收合計20.61兆元，年成長11.04%，而台股截至今年6月底本益比10.86倍，現金殖利率4.76%，加計股票股利為4.93%，顯示台股基本面尚稱穩健。

不過，證期局也強調，金管會會視整體市場情勢變化採取相關施，因為市場資金投資的考量是多元化，針對台海議題，不論經濟或非經濟因素造成台股震盪，金管會均將審酌國內外政經情勢及證券市場交易狀況，評估各項因素及整體經濟環境，適時推出相關因應措施。

因應國際市場重大議題對台股的影響，證期局說，金管會主要是先採行資訊充分公開，以利外界掌握市場動態及上市櫃的狀況，相關措施包括，一、請上市櫃評估情勢變化對財業務影響，即時發布重大訊息、辦理主題業績發表會；二、請上市櫃公司適時評估實施庫藏股時機；三、未來將持續評估市場交易狀況，推出限制放空等措施。

此外，為保障台股股東權益，金管會日前已在7月14日提醒上市櫃公司實施庫藏股，7月15日放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，也已經請證交所、櫃買中心持續注意中國打壓措施對上市櫃公司財業務的影響，若有需求會要求上市櫃公司依規定發布重大訊息說明。

證期局再次強調，金管會會持續密切注意金融市場變化，中國在台海周邊施軍演，短期對投資人信心可能造成部分影響，但中長期仍會回歸基本面，金管會將持續注意總體經濟及台股表現，還有關注外資匯出入動向對台股影響，必要時採取相關因應措施。

裴洛西效應台股震盪　證交所籲審慎評估勿受流言影響

大盤激戰月線！台股終場下跌74點　半導體奮力撐盤

國安基金護盤、股民抄底？分析師：制裁擴大持續影響台股

「擠壓式」攻台？中國繞台軍演　外媒：美國憂擴大影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀