啦啦隊女神給你抱！林襄七夕放送福利 粉絲手刀：搶起來
適逢七夕情人節，在IG擁有125萬人追蹤的啦啦隊女神林襄，也釋出情人節福利，推出仿效真人尺寸的抱枕、浴巾，讓粉絲可以買回去好好收藏，沒有情人的球迷，可以抱著印著林襄性感裝扮的肖像枕頭，和女神一起甜睡入夢。
身高雖僅有160公分，林襄以甜美形象和豐滿上圍，成為球場上的「嬌點」，她毫不扭捏、做事認真的態度，也讓她獲得綜藝節目青睞，不僅獲邀和沈玉琳主持節目，最近更入主《全明星運動會4》擔任黃隊經理，和領隊郭泓志成為全隊顏值最高的一組，觀眾笑說，可能一整個隊選手的IG追蹤數，都比不上林襄一個人，顯見她受歡迎程度。
今年對於林襄來說，算是一個大躍進，自從去年進入樂天桃猿啦啦隊後，粉絲快速累積，在經紀人兼攝影師莉奈操刀之下，一連推出2022年公益桌曆、《與你襄遇》、《與你襄愛》兩本寫真書，以清純又性感的女神形象，獲得粉絲關注，甚至有來自日本粉絲的注目，讓她開始學習日文，希望能懂基礎溝通，與日本粉絲交流。
而這兩本寫真書的簽書會，因為疫情而延期，如今趁著暑假期間，她宣布將一次連開兩場簽書會，好好與支持者見面互動，並推出性感抱枕、浴巾，讓書迷一次擁有兩種幸福。