COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

啦啦隊女神給你抱！林襄七夕放送福利　粉絲手刀：搶起來

▲林襄（中）入主《全明星運動會4》，人氣堪稱全隊最高。（圖／林襄IG）
▲林襄（中）入主《全明星運動會4》，人氣堪稱全隊最高。（圖／林襄IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-04 20:08:57

適逢七夕情人節，在IG擁有125萬人追蹤的啦啦隊女神林襄，也釋出情人節福利，推出仿效真人尺寸的抱枕、浴巾，讓粉絲可以買回去好好收藏，沒有情人的球迷，可以抱著印著林襄性感裝扮的肖像枕頭，和女神一起甜睡入夢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄紅到發紫，有「全民女神」之勢。（圖／林襄臉書）
▲林襄紅到發紫，有「全民女神」之勢。（圖／林襄臉書）
身高雖僅有160公分，林襄以甜美形象和豐滿上圍，成為球場上的「嬌點」，她毫不扭捏、做事認真的態度，也讓她獲得綜藝節目青睞，不僅獲邀和沈玉琳主持節目，最近更入主《全明星運動會4》擔任黃隊經理，和領隊郭泓志成為全隊顏值最高的一組，觀眾笑說，可能一整個隊選手的IG追蹤數，都比不上林襄一個人，顯見她受歡迎程度。

▲林襄推出性感抱枕，讓粉絲愛不釋手。（圖／林襄IG）
▲林襄推出性感抱枕，讓粉絲愛不釋手。（圖／林襄IG）
▲林襄推出性感浴巾，穿著泳衣的肖像非常逼真。（圖／林襄IG）
▲林襄推出性感浴巾，穿著泳衣的肖像非常逼真。（圖／林襄IG）
▲林襄推出性感浴巾，讓粉絲感覺被偶像緊緊包圍。（圖／林襄IG）
▲林襄推出性感浴巾，讓粉絲感覺被偶像緊緊包圍。（圖／林襄IG）
今年對於林襄來說，算是一個大躍進，自從去年進入樂天桃猿啦啦隊後，粉絲快速累積，在經紀人兼攝影師莉奈操刀之下，一連推出2022年公益桌曆、《與你襄遇》、《與你襄愛》兩本寫真書，以清純又性感的女神形象，獲得粉絲關注，甚至有來自日本粉絲的注目，讓她開始學習日文，希望能懂基礎溝通，與日本粉絲交流。

而這兩本寫真書的簽書會，因為疫情而延期，如今趁著暑假期間，她宣布將一次連開兩場簽書會，好好與支持者見面互動，並推出性感抱枕、浴巾，讓書迷一次擁有兩種幸福。

林襄超狂技能！深吞巨無霸冰淇淋　伊伊驚呼：這段剪預告

林襄「原地狂蹬49秒」太粗暴　拍攝者興奮到發抖

林襄拋福利！「私密刺青」全露出　網友驚：完整一朵花

閃亮亮親密影片外流爆哭！招認花1年才走出陰霾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀