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第二語言？小黑豹開口飆「海豚音」　網笑翻：以為是小鳥

▲黑豹「露娜Luna」的飼主日前分享一段牠小時候飆「海豚音」的影片。（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲黑豹「露娜Luna」的飼主日前分享一段牠小時候飆「海豚音」的影片。（圖／IG帳號luna_the_pantera）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 20:31:30

莫非現在的動物都會「第二語言」？西伯利亞一隻網紅黑豹「露娜Luna」，因為從小與大狗變成好朋友，在網路上擁有超高人氣，許多粉絲每天關注牠們的生活日常。日前露娜的飼主分享一段牠吼叫的影片引起網友笑翻！

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▲「露娜Luna」是一隻看起來有點呆萌的黑豹，在網路上有許多粉絲追蹤牠的生活日常。（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲「露娜Luna」是一隻看起來有點呆萌的黑豹，在網路上有許多粉絲追蹤牠的生活日常。（圖／IG帳號luna_the_pantera）
其實露娜原本來自於西伯利亞一間動物園，出生七天後牠被媽媽拋棄不顧、拒絕餵養，由於牠需要特別維生素與飲食照顧，動物園便將露娜送到一名有飼養大貓經驗的女子維多利亞Victoria家中，因而成為「家貓」，而維多利亞家中本來就飼養一隻名叫「Venza凡薩」的羅威納犬，凡薩伊看見小露娜就感到非常好奇又熱情，一「貓」一狗因此成為好朋友，經常一起旅行一起玩耍，還成為IG上的網紅！

▲露娜因為特殊因素，從小就與羅威納犬「Venza凡薩」一起長大，一貓一狗經常一起出遊玩耍，是彼此的好朋友。（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲露娜因為特殊因素，從小就與羅威納犬「Venza凡薩」一起長大，一貓一狗經常一起出遊玩耍，是彼此的好朋友。（圖／IG帳號luna_the_pantera）
日前維多利亞分享一段露娜小時候的影片，只見牠高高地站在桌子上，看著維多利亞便開始發出奇妙的咆哮聲，先是帶有點咕嚕嚕的低吼，緊接著又飆出「海豚音」，不看影片還以為是某種小鳥的叫聲，讓維多利亞忍不住以露娜的口吻笑說：「我的牛奶呢？」

▲這天露娜的飼主維多利亞分享一段牠小時候的影片。（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲這天露娜的飼主維多利亞分享一段牠小時候的影片。（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲露娜：馬麻，偶的牛奶呢？偶要喝ㄋㄟㄋㄟ啦！（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲露娜：馬麻，偶的牛奶呢？偶要喝ㄋㄟㄋㄟ啦！（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲露娜：妳沒看見偶都肚子餓到瘦惹一圈嗎？（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲露娜：妳沒看見偶都肚子餓到瘦惹一圈嗎？（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲露娜：舔妳的手手，就要給偶喝ㄋㄟㄋㄟ喔！（圖／IG帳號luna_the_pantera）
▲露娜：舔妳的手手，就要給偶喝ㄋㄟㄋㄟ喔！（圖／IG帳號luna_the_pantera）
網友看了之後都紛紛表示：「好奇妙的叫聲」、「不看影片以為是鳥叫」、「大貓咪」、「這是我聽過最可愛的大貓叫聲」，現在一起來看看露娜的這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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