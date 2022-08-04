2022台灣文博會高雄揭幕　8月5日起觸發群島共振

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李永得指出，依據財政部財稅資料數據顯示，疫情中的2020年台灣文創產業總產值達到9264億元，相較2019年疫前，逆勢成長1.5%，顯示台灣文創產業的堅強實力；期盼與業者，一起攜手讓台灣文創邁向「兆元產業」。
高雄市長陳其邁表示，歡迎大家來到高雄這座熱情的城市，高雄很熱讓大家想吃冰，這次高雄便針對台灣的吃冰文化策劃展覽，帶大家一同檢閱「冰」如何從港都出發，也讓大家看見高雄的蛻變。這次文博會來到高雄，證明文博會不見得只能在台北，市府推出30條文博遶境限定版高雄文化路徑，就是要帶大家走訪山海，看見在地最深層的文化創意能量。
文化部表示，今年台灣文博會以高雄輕軌牽起高雄流行音樂中心、高雄展覽館2大場館，讓大家漫遊高雄文化路徑同時，也在「文化策展區」及「商業品牌區」（文創品牌、IP 圖像授權）的展出中感受台灣島嶼的脈動。「文化策展區」率先於高雄流行音樂中心開跑，展期自8月5日至8月14日；「品牌商展區」將在8月10日接棒在高雄展覽館上陣。
今年文化策展區主題館共規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」3大主題，另包含「嘉義館」（嘉義市）、「馬祖館」（連江縣）2大地方館，以及「工藝館」和串連周邊據點的「響應館」。
主題館以「群島共振」為題，邀請大眾在「環島運動場」遊走於運動場外環，看見日常物件的創造之旅，並在內環的共感劇場中，觀賞眾人即時共創的島嶼故事；接著走進「島嶼大飯店」，連線遠端的藝術家，分享島嶼創作心路歷程，來場心的移地旅行；再來進入「寶島冰菓室」，在這個無冰不歡的島嶼，探索冰產業，也摸索一碗「冰」背後埋藏的土地風味與文化故事。
2大地方館中，「嘉義館」帶領旅人漫步嘉義，從嘉義樹木園、中央噴水圓環，再到嘉義車站，連結出貫穿嘉義市時空發展的市街，更在中央噴水圓環裡一同「在嘉自學」，也共同為這座既古又新的小城，共論出摩登精神。「馬祖館」則帶領人們漫遊眾島，在濛濛的歷史之霧裡摸索馬祖記憶，也航向島嶼的過去與未來，更在抵岸時開罈，共啜馬祖特調佳釀。
另外，工藝館以「旅物SHOP」為題，開張一間從工藝視野出發的概念店，探索工藝品因應人類需求而產生後，如何逐步延伸到材質選擇、技藝發展、設計演變，最終成為人們理想生活的夥伴。
響應館「浮空之島」則有「夢境現實MR劇院」、「i-Ride Kaohsiung飛行劇院」、「Re：小花盛開的回音」3大內容，邀請大家沉浸在科技與藝術中，在虛實交錯的世界裡來場感官與記憶的漫遊。