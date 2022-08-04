有夠隨性！陌生貓爽躺男子腳上 家貓大驚：你偷養小三？
這隻貓咪會不會太自來熟了？國外因為居住環境與台灣不同，因此許多飼主都會讓貓咪自行進出家中，這也讓許多天生個性大膽的貓咪，有機會到別人家「串門子」！
國外一名女網友Sheree George日前在國外的貓咪社團分享一組照片，只見照片中一名男子的腳上趴著一隻正在打盹的黑白貓，男子正在一臉悠哉地滑著手機，這時Sheree寫下：「我的丈夫，不是我的貓」，表示她今天回家時，看見這隻黑白貓站在家門口，然後就像逛自己家一樣跟隨Sheree進屋，吃了她家貓咪的晚餐後，就大剌剌地趴在先生的腳上打盹，隨後家中的虎斑貓「Paddy」路過時，露出既驚訝又不可思議的表情，彷彿在對奴才說：「你偷養小三？」
Sheree也補充，這隻黑白貓叫做「Basil」，是鄰居家的貓，目前已經高齡17歲，卻還是喜歡每天外出散步、拜訪鄰居，只是Paddy似乎不太滿意這位老先生霸占了自己的奴才！而有趣的是，其實Paddy也是一隻自來貓，在將近兩年前某一天住進Sheree的花園裡，消失8個月後再度出現時，就決定要讓Sheree收編、住進家裡，而如今牠看見另一隻自來貓闖進屋內，讓人忍不住懷疑Sheree的家是不是個吸貓聚寶盆？
網友看了照片後都笑說：「牠都17歲了，愛住哪裡就住哪裡」、「顯然牠正在妳家度假」、「家貓：牠誰？」、「又是一隻厚臉皮喵喵」、「牠的模樣看起來一定很常到別人家玩」、「自來熟貓咪」。（編輯：陳珮瑜）