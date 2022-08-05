《原子少年》炸出紛絲行動力 漫畫星二創社團投稿量翻倍
擁有超高人氣的選秀節目《原子少年》，今年五月底與台灣原創內容平台漫畫星合作，配合節目推出短篇特企《原子少年Star Formation》，內容取材自節目的各種日常，近日隨著節目總決賽落幕，漫畫星特別舉辦了「原子少年夏日回憶」二創活動，將畫筆交給粉絲，活動一上線，二創社團人數成長近三倍，更在三天內，圖文投稿量就突破250篇，顯示出《原子少年》的高人氣。
由beanfun!漫畫星主辦的「原子少年夏日回憶」於節目畢業後開跑，貼合粉絲與少年們，從海選到總決賽之間，相互羈絆的情感，打造一個兼具感性和創意的共享空間。活動甫一上線，二創社團人數成長近三倍，更在三天內，圖文的投稿量就突破250篇。其中，有熱情的粉絲陸續投稿10幾篇貼文，每篇呈現不同的主題，將自己一路以來與少年們共同成長的情感，寄託於圖文抒發。活動負責人鄧建宇對此表示﹔「在節目尾聲時，發現製作單位、少年...等社群，陸續『表白』節目參與的心路，粉絲的共感非常強烈。因此漫畫星團隊打造一個創作空間，讓這份感動得以留存，也激勵了粉絲創作。」
此外，主辦方漫畫星在活動獎勵設計上，也以人氣獎做號召，推使粉絲多多分享自己的佳作。截至目前為止，活動累積讚數破萬，跨平台分享熱烈。活動負責人鄧建宇指出﹔「粉絲社群發酵下，大家除了獲得內容，也渴望提供內容，進而成為內容分享者。」活動延燒至今，除了beanfun! 社團外，Dcard、PTT、臉書等社群，皆能看到「原子少年夏日回憶」的分享。