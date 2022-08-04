Uber Eats新代言人玩猜謎！2線索考倒網 候選名單超大咖
外送平台興起，讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，而為了吸引顧客，平台也絞盡腦汁拍攝廣告，而Uber Eats就以「今晚我想來點…」的開頭抓住眾人眼球，包括球后戴資穎、知名藝人陳漢典、ØZI、蔡依琳都是代言人，近日Uber Eats也宣布要公佈新的代言人組合，特別的是，官方這次釋出2張訂單收據，讓大家共同猜測人選，引發網友熱議。
有網友在PTT發文分享Uber Eats的2張提示，並表示，「代言人A ，有刮鬍刀和髮蠟，我猜是男的，喉糖應該是歌手，Google滷肉飯和藝人，出現潘瑋柏，好像很有可能，薯條我真的想不到」；而針對代言人B的提示，她則猜測「有美妝保養品應該是女明星，沙拉和燕麥奶看起來好餓...入浴劑是泡澡用的，我只想到冰冰姐」。
此外，原PO再補充Uber Eats歷年的代言人組合，分別有「蕭敬騰+盧廣仲」、「蔡依林+林美秀」、「林志玲+伍佰」、「戴資穎+陳漢典」、「比莉+ØZI」，其中原PO最愛的是戴資穎跟陳漢典的組合，最後也分享自己的猜測為ØZI的媽媽配比莉兒子的「葉璦菱+周湯豪」、最近火紅，來吧營業中的「鬼鬼+炎亞綸」，以及主持掛的「Lulu+羅時豐」。
貼文和Uber Eats官方臉書在消息曝光後，也湧入網友留言瘋狂討論，「看到髮蠟，我單押許光漢啦，髮型有夠帥」、「周湯豪最近跟比莉姐一起出新歌狂洗版，該不會是周湯豪接班代言」、「近半年比較紅的女明星還有賈靜雯和柯佳嬿吧」、「徐若瑄機率大的，按摩、燕麥、眼線，都跟她有關」、「真得很難猜…反正就是一男一女的組合」。（編輯：張志浩）