全家「霜淇淋、仙女紅茶、雪糕」買1送1 7-11大冰美28元
一周又接近尾聲，迎接周末到來，超商假日優惠吃起來！全家超商今（5）日起至8月7日期間，再度發動霜淇淋、特濃美式、仙女紅茶等多樣熱門商品買一送一，都是限時三天的假日專屬好康，擦身而過就沒了。7-11也開跑「超值五六日」，今（5）日起大杯拿鐵2杯77元、大杯美式2杯55元，平均單杯最低28元起：OK超商則是慶祝父親節，8月8日當天美式、拿鐵都買2送2。
全家超商連續數周推出「康康5」活動，每周五挑5樣冰品、飲品最低5折起，成功養成消費者等待假日優惠的習慣，每周公布特價商品都引發關注。今（5）起連3天限周五六日，仙女紅茶、康貝特能量飲、十六茶、義美珍奶雪糕都是買1送1，平均一枝雪糕、一杯紅茶20元。
周末咖啡買一送一是原價55元的「大杯特濃美式」，8月5日至8月7日買就送小白單兌換券，可於下周8月8日至8月14日在原店免費兌換第二杯，若搭配環保杯減免5元，平均單杯最低25元。如果沒跟上七夕限定的霜淇淋優惠，今（5）起使用全盈+PAY支付，又能連吃三天霜淇淋不限口味買一送一，全台門市在今天正式換上新口味「芒果椰奶霜淇淋」，若是綜合口味店則搭配小農牛奶。
7-ELEVEN自今（5）日起開跑三天「超值五六日」，祭出大杯拿鐵2杯77元、約是7折；大杯美式2杯55元，平均單杯28元，約是6.1折。如果單筆消費滿200元，報手機號碼再現折25元。OK超商則有父親節好康，8月8日當天買美式、拿鐵，同品項咖啡不限冰熱買2送2。