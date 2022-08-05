中國軍演飛彈落在日本近海　沖繩漁民感不安

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與那國島位於日本最西端，距離台灣僅約110公里。日本防衛省表示，共軍實施軍演，飛彈落在與那國島的北北西約80公里的日本專屬海域外的海域。
與那國町漁業協同組合（漁會）會長嵩西茂則今晚對媒體說：「完全沒料到飛彈會落在近海，這場軍演規模之大，超乎想像。真的很危險。」
雖然目前尚未傳出災情，但嵩西已聯絡漁會所屬的漁船5日停止捕撈。他表示，並未接獲來自防衛省（國防部）有關共軍軍演的詳細資訊。
嵩西說：「覺得這是國家出了大糗，希望政府要對人民，尤其是對與那國町居民做好聯絡體制。」
身為漁會的首席理事、也是與那國防衛協會副會長大宜見浩利表示，飛彈落下的海域周邊是平時漁民進行一支釣（捕魚方式）的漁場，距離漁民平時釣魚處很近，飛彈也很有可能落在船上，與那國島可能受害。政府應對與那國島民提供正確的資訊。
日本防衛省（國防部）表示，共軍演訓的飛彈有的是落在波照間島周邊、日本的專屬海域內。居住在波照間島的一名男性表示，如果是飛彈落下的話，將是一大威脅，但島民只能從媒體得知內容，令人倍感不安。雖然騷動也無濟於事，但到底該不該避難（疏散），公所和政府應提供資訊給島民。
沖繩縣知事玉城鄧尼今天中午在記者會上表示，有關共軍軍演，他相信縣民都感到非常的不安，他期盼日本政府告知中美兩國，應進行冷靜的外交，絕對不要讓沖繩縣民受害。
日本防衛大臣岸信夫今天表示，今天下午3時許至4時許（台灣時間2時許至3時），共軍實施軍演，一共發射了9枚彈道飛彈，其中5枚落在日本的專屬海域內側，其他4枚落在日本專屬海域外。1枚落在沖繩與那國島北北西、2枚落在台灣西南、1枚落在台灣北部。
這是共軍彈道飛彈首度落在日本的專屬海域，日本政府已透過外交管道提出強烈抗議。（編輯：楊昭彥）1110805