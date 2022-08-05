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NBA／教練團評價是另一個Kobe　Irving遲早要加入湖人?

▲Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-05 08:36:00

籃網球星Kyrie Irving動向如何，成為今夏最受到關注的焦點之一。根據美國媒體報導，Kyrie Irving已鐵了心想與好友LeBron James再度聯手，如果下季無法成真，明年夏天他成為自由球員，也會加入湖人。

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Kyrie Irving想要與LeBron James聯手可謂「司馬昭之心」，但今夏要達成的難度很高，主因是湖人以Russell Westbrook難以直接換取Kyrie Irving，Irving下季年薪多出Russell Westbroo約1100萬美元，因此籃網若在交易中用威少取代KI的合約，湖人將付出超過5000萬美元的奢侈稅。

另外，若牽扯到第三方，湖人可能必須付出多支選秀籤作為代價，日前，湖人球團已表態不願拿過多的未來資產當交易籌碼。

若此交易案卡關，Kyrie Irving可能續留籃網一年，等明年夏天成為自由球員，同時Russell Westbrook合約也到期，那就能順理成章的加入湖人，但最大變數是LeBron James已超過38歲，能否保持健康和主宰力還是未知數。

湖人助理教練Phil Handy則對於Kyrie Irving一直抱持高度評價，甚至說出，如果Kyrie Irving擁有198公分，那他將會是另一個Kobe。

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