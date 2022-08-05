MLB／台灣隊剋星Didi本季陷低潮　慘遭費城人釋出

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生涯從未入選過明星賽的Didi，曾是紐約洋基隊的主戰游擊手，並在2016到2018，達成連3個賽季20轟的表現，但除了曾效力洋基隊讓人印象深刻外，Didi Gregorius這個名字更是許多台灣棒球迷的夢靨。
2017年的WBC世界棒球經典賽，代表家鄉荷蘭出賽的Didi，因為與台灣隊同分在A組，所以在分組預賽就有對戰機會，8局下半2出局三壘有人，輪到左打的Didi打擊時，台灣隊換上左投倪福德想要「以左剋左」，卻被他打出二壘安打追平比分，並在9局下被荷蘭說再見，因此無緣第二輪比賽，也成為台灣人心中的痛。
但Didi除了2017年的經典賽之外，早在2010年的洲際盃棒球賽，台灣對荷蘭，面臨到誰贏就進到冠軍賽的重要一役，打到延長賽10局下半，由當時還在洛磯3A的羅錦龍後援，卻直接被Didi轟出一支再見2分砲，也葬送了進冠軍賽的機會，兩次帶領荷蘭隊把台灣隊淘汰，他也成為十足的「台灣隊剋星」！
去年跟費城人簽下一紙2年2800萬美元(約台幣8.4億)的Didi，這2年的表現都十分低迷，在交易截止日前作出多筆補強的費城人，近期主力內野手Jean Segura從手指受傷康復，離開60天傷兵名單後，為了騰出名單空間，費城也選擇把Didi釋出，讓他成為自由球員，將繼續找尋下一任新東家。