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MLB／台灣隊剋星Didi本季陷低潮　慘遭費城人釋出

▲游擊手Didi Gregorius遭費城人釋出（圖／美聯社／達志影像）
▲游擊手Didi Gregorius遭費城人釋出（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-05 03:28:27

費城費城人隊游擊手Didi Gregorius，近年因傷勢影響，才32歲的年紀，表現就大幅下滑，今年成績探底到僅有.210/.263/.304的打擊三圍，出賽了63場比賽，全壘打更慘到只有1支，讓費城人實在受不了，今天宣布將他釋出。

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生涯從未入選過明星賽的Didi，曾是紐約洋基隊的主戰游擊手，並在2016到2018，達成連3個賽季20轟的表現，但除了曾效力洋基隊讓人印象深刻外，Didi Gregorius這個名字更是許多台灣棒球迷的夢靨。


2017年的WBC世界棒球經典賽，代表家鄉荷蘭出賽的Didi，因為與台灣隊同分在A組，所以在分組預賽就有對戰機會，8局下半2出局三壘有人，輪到左打的Didi打擊時，台灣隊換上左投倪福德想要「以左剋左」，卻被他打出二壘安打追平比分，並在9局下被荷蘭說再見，因此無緣第二輪比賽，也成為台灣人心中的痛。


但Didi除了2017年的經典賽之外，早在2010年的洲際盃棒球賽，台灣對荷蘭，面臨到誰贏就進到冠軍賽的重要一役，打到延長賽10局下半，由當時還在洛磯3A的羅錦龍後援，卻直接被Didi轟出一支再見2分砲，也葬送了進冠軍賽的機會，兩次帶領荷蘭隊把台灣隊淘汰，他也成為十足的「台灣隊剋星」！


去年跟費城人簽下一紙2年2800萬美元(約台幣8.4億)的Didi，這2年的表現都十分低迷，在交易截止日前作出多筆補強的費城人，近期主力內野手Jean Segura從手指受傷康復，離開60天傷兵名單後，為了騰出名單空間，費城也選擇把Didi釋出，讓他成為自由球員，將繼續找尋下一任新東家。

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