高球／薑是老的辣!　盧建順獵鷹又抓7鳥、獨居領先

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他今天的推桿數24推，全部選手中排名第二，前九14推丶後九10推，令人咂舌。尤其最後三洞的兩記chip-in完全展現拿手的短桿功力，硬是把同組的林冠伯由原先領先擠到暫列第二。
林冠伯今天也是發揮鐵桿與推桿水準，一鷹五鳥一柏忌，14個洞成功打上果嶺，27推，助他在前九洞的第五洞兩桿打上果嶺，距洞27呎一長推進洞，射下老鷹，第六洞的20碼下坡順草切進洞抓鳥也是今日最佳之一。
他表示，今天的旗位挺刁鑽，都放在上坡的小平台上，或下坡處，挑戰度很大。另外，新豐球場的樹多，開球不能歪，否則大部分都要多花一桿拍出來，像他在四桿的第七洞開球歪到左邊樹林，只能拍出到球道，距旗洞55碼，切上去，幸好7呎一推進洞，救帕成功，也算是今日好球。
這場比賽是今年度肇喜登峰巡迴賽六站中的第三站，冠軍可得60萬元，這項比賽於8/4-7日進行四回合72洞賽程，共有141位選手，包括11位業餘球員與130位台灣職業好手參賽。
第二回合仍分上下午兩部份開球，同時分別自第一洞與第十洞出發，上午部分第一組於上午7:00開球，最後一組於8:50開球；下午部分第一組於上午11:30開球，最後一組於下午13:20開球。比賽前兩回合結束，大會將取成績較優前50名選手 (含同桿) 晉級後兩回合決賽。