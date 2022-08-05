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高球／薑是老的辣!　盧建順獵鷹又抓7鳥、獨居領先

▲第一回合林冠伯66桿(-6)和盧建順65桿(-7)兩位同組互相碰拳打氣.暫列第一.二。(官方提供)
▲第一回合林冠伯66桿(-6)和盧建順65桿(-7)兩位同組互相碰拳打氣.暫列第一.二。(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-05 09:36:00

總獎金台幣315萬元的2022 肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽在新竹新豐高爾夫球場進行首回合，長春選手「蘆筍」盧建順獵鷹抓鳥，揮出低於標準桿七桿的65桿，暫時領先群雄；林冠伯以66桿暫時居次。劉嚴鴻打出67桿，暫列第三。

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盧建順今天展現切桿與推桿極燙手感，獵一鷹、七鳥二、柏忌，他自第一洞出發，一下場就是一記4呎小鳥推桿，第4丶5洞再連二鳥，第8洞15呎丶第13及第14洞再連續兩記28 呎及3呎小鳥推桿，最後三洞再賺進三桿，包括第16洞的7碼直接切桿進洞的小鳥，及最後一洞五桿洞的27碼再一次直接切進洞的老鷹，前九洞34桿丶後九洞31桿，令年輕選手望塵莫及。

他今天的推桿數24推，全部選手中排名第二，前九14推丶後九10推，令人咂舌。尤其最後三洞的兩記chip-in完全展現拿手的短桿功力，硬是把同組的林冠伯由原先領先擠到暫列第二。

林冠伯今天也是發揮鐵桿與推桿水準，一鷹五鳥一柏忌，14個洞成功打上果嶺，27推，助他在前九洞的第五洞兩桿打上果嶺，距洞27呎一長推進洞，射下老鷹，第六洞的20碼下坡順草切進洞抓鳥也是今日最佳之一。

他表示，今天的旗位挺刁鑽，都放在上坡的小平台上，或下坡處，挑戰度很大。另外，新豐球場的樹多，開球不能歪，否則大部分都要多花一桿拍出來，像他在四桿的第七洞開球歪到左邊樹林，只能拍出到球道，距旗洞55碼，切上去，幸好7呎一推進洞，救帕成功，也算是今日好球。

這場比賽是今年度肇喜登峰巡迴賽六站中的第三站，冠軍可得60萬元，這項比賽於8/4-7日進行四回合72洞賽程，共有141位選手，包括11位業餘球員與130位台灣職業好手參賽。

第二回合仍分上下午兩部份開球，同時分別自第一洞與第十洞出發，上午部分第一組於上午7:00開球，最後一組於8:50開球；下午部分第一組於上午11:30開球，最後一組於下午13:20開球。比賽前兩回合結束，大會將取成績較優前50名選手 (含同桿) 晉級後兩回合決賽。

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