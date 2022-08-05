巷仔內／統獨、美中關係無交集　柯文哲提左右逢源是空話

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在裴洛西來台的消息甚囂塵上時，中共方面除了未間斷軍機繞台外，對於我國以及美國方面，無論是官方或是媒體，持續進行言詞恫嚇，但此時的柯文哲選擇噤聲；而等到裴洛西真正降落在台北市的松山機場後，柯文哲才又主張「與中國不必交惡」，真的是在在呼應了他所謂「左右逢源」的說法。
或許真的不能責怪柯文哲提出這種詭異論調，原因在於柯文哲自身在台灣政治環境中，就是持續奉行「左右逢源」的政治投機者。2014年靠著民進黨鼎力相助，柯文哲入主台北市政府；2018年在民進黨內「寧願柯文哲連任也不要國民黨重返執政」的半禮讓態度，讓柯文哲再度連任。兩次選戰中，無論是明著還是暗著，柯文哲可以說是都受了民進黨的幫助。
至於國民黨呢？柯文哲在成立的台灣民眾黨後，又開始向國民黨靠攏。不僅吸納了許多於國民黨內不得志的人士，2022年九合一選戰「藍白合」的傳言也不曾間斷過，甚至連部分國民黨的「金主」都轉而向柯文哲靠攏。在政治上，柯文哲雖然都受過藍綠的幫助，不過對於藍綠政治人物的批評聲浪也都沒少過。這樣的行為，不就是「左右逢源」？
回過頭來說，柯文哲所謂「左右逢源」的說法，在兩岸甚至美中台關係上，是否能夠成立？其實結論就是取決於：統獨議題，以及台灣親美與親中這兩個重大決策點，會是平行線還是相交線？
第一，統一或獨立本來就是兩個極端值，幾乎不會有相交、或者出現最大公約數的一天。也因此只要兩岸之間統獨問題未解，就不可能有「左右逢源」的現象發生；至於在美中對立的當下，相較於統獨，台灣對美或對中關係的這兩條線，雖然位置較為接近，但「平行線終究是平行線」。若台灣持續在美中之間玩弄兩面手法，自以為「左右逢源」，最後只會落得兩頭空。
沒有中心思想，進而只看風向「西瓜偎大邊」或當個「牆頭草」，這樣的人並不可恥；可恥的是把這樣的心態當作理所當然及長期戰略，甚至還得意洋洋、以此作為攻擊其他政敵的口號時，短期內或可搏得聲量與支持度，但時間一長，恐怕只會被民眾看破手腳。
或許柯文哲得好好捫心自問，自己的中心思想到底是什麼？畢竟是想要挑戰2024總統大選的人，無論是統獨議題還是親美親中，勢必得有個確切答案，而不是像現在「左右逢源」這種模稜兩可的答案。