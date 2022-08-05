白宮譴責共軍軍演行動挑釁　不接受北京建立新現狀

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國防部指出，共軍共向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。
對於共軍發射飛彈的行為，柯比（John Kirby）今天譴責「這些不負責任的行為」，與維護台海與區域和平穩定的長期目標背道而馳。
柯比在白宮例行簡報中批評中國反應過度，以裴洛西訪台為藉口，在台灣海峽與周邊增加挑釁性軍事活動，實際上是試圖「建立新現狀以獲得新常態」，美方不會接受新現狀，世界也不會接受。
他預期未來數天，中國會持續採取行動，美國已經做好準備面對北京的選擇。柯比重申，美方不尋求也不樂見危機發生，但也會持續依循國際法在西太平洋海域與空域活動，並持續支持台灣，捍衛自由開放印太區域。
柯比並指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經指示美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）戰鬥群繼續駐防在該區域監控局勢。未來數週，美方也將通過台灣海峽進行標準空域與海域過境，符合長期以來捍衛海洋自由與國際法行動。
他表示，美方還將採取進一步措施，展現對包括日本在內的區域盟友安全的承諾。北京的行動令北京、美方與全球各地合作夥伴感到擔憂。
英、美、法、德國以及加拿大、義大利、日本在內七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表昨天發出聲明，重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。
東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國柬埔寨呼籲各方緩解台海緊張情勢，東協外長也透過聲明警告，國際和區域動盪加劇恐導致「大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預料的後果」。
柯比批評北京的挑釁行為是一次重大升級，是其改變現狀的長期作法。中國軍機在過去2年飛越海峽中線的次數增加一倍以上，北京也尋求對台灣的經濟脅迫、政治干預與網路攻擊，這些行為都侵蝕兩岸現狀。
華爾街日報（Wall Street Journal）今天報導，美國政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。
柯比也證實這項傳聞指出，緊張局勢升高不符合美方、台灣與區域利益，因此決定將這項試射計畫推遲至不久將來，因為中國正在台灣附近進行破壞穩定的軍事演習時，美方透過減少誤判與誤解的風險，展示負責任的核武大國行為。（編輯：楊昭彥）1110805