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裴洛西亞洲行進入尾聲！抵日將見岸田文雄　中國大使警告

▲中國駐日大使孔鉉佑4日發出警告，要日方認清裴洛西訪台的嚴重性，勿盲目跟隨美國，發表錯涉台言論。（圖／翻攝自中國駐日本大使館）
▲中國駐日大使孔鉉佑4日發出警告，要日方認清裴洛西訪台的嚴重性，勿盲目跟隨美國，發表錯涉台言論。（圖／翻攝自中國駐日本大使館）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-05 06:35:52

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行進入尾聲，已於當地時間4日晚間9時50分飛抵最後一站，即日本東京的橫田美軍基地，預定今（5日）和日本首相岸田文雄會談。對此，中國駐日大使孔鉉佑4日已發出警告，要日方認清裴洛西訪台的嚴重性，勿盲目跟隨美國，發表錯涉台言論。

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綜合中日媒報導，裴洛西已經飛抵日本，由日本外務副大臣小田原潔、美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）等人接機，5日預計將拜會日本首相岸田文雄，除了美日關係之外，不排除還會針對台灣、北韓事宜做討論。此外，她還會與日本眾議院議長細田博之會面，進行美日國會間的交流。

由於日本對台向來友好，本就對裴洛西「竄訪」台灣感到憤怒的中國，其駐日大使孔鉉佑，週四特地在東京舉行記者會，再次闡明中方立場，警告日方：「歷史上日本曾殖民統治台灣50年，給台灣同胞帶來深重災難。希望日方牢記歷史，恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，慎重妥善處理有關問題。尤其要認清裴洛西在台灣問題上的政治圖謀和嚴重危害，避免裴洛西訪日期間出現消極事端。」

孔鉉佑並進一步表示，裴洛西不顧中方反對，堅持竄訪台灣，在涉台問題上有政治圖謀和嚴重危害，敦促日方要認清裴洛西訪台的嚴重危害性，不要盲目追隨美國，避免再發表涉台錯誤言論，停止以任何方式，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

在另一紙聲明中，孔鉉佑也痛批裴洛西出於一己之私，執意採取危險挑釁行為，激起中國人民強烈憤慨，引發國際社會普遍反對，不僅激化台海局勢，也會殃及東亞地區和平穩定，美國部分政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」，美方在台灣問題上挑動對抗、渲染緊張，是逆地區發展潮流而動，與亞太和世界人民的期待背道而行，最終只會為天下所不齒，為歷史所唾棄。

針對日媒問及，中方軍事演習區域包括台灣所謂「領海」，台灣稱此舉挑戰國際秩序，且部分演習區域與日本專屬經濟區重疊，會對國際物流和漁業帶來影響時，孔鉉佑則強調，是美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後，何況台灣身為中國的一部分，哪來自己的領海？中國人民解放軍在台海地區開展軍事行動完全正當，合理合法，若日本媒體真正關心台海和平穩定，就應該向美方和台獨勢力發出明確呼籲，要求其恪守一個中國原則，以實際行動維護台海地區和平穩定。

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