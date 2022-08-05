裴洛西亞洲行進入尾聲！抵日將見岸田文雄　中國大使警告

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由於日本對台向來友好，本就對裴洛西「竄訪」台灣感到憤怒的中國，其駐日大使孔鉉佑，週四特地在東京舉行記者會，再次闡明中方立場，警告日方：「歷史上日本曾殖民統治台灣50年，給台灣同胞帶來深重災難。希望日方牢記歷史，恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，慎重妥善處理有關問題。尤其要認清裴洛西在台灣問題上的政治圖謀和嚴重危害，避免裴洛西訪日期間出現消極事端。」
孔鉉佑並進一步表示，裴洛西不顧中方反對，堅持竄訪台灣，在涉台問題上有政治圖謀和嚴重危害，敦促日方要認清裴洛西訪台的嚴重危害性，不要盲目追隨美國，避免再發表涉台錯誤言論，停止以任何方式，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。
在另一紙聲明中，孔鉉佑也痛批裴洛西出於一己之私，執意採取危險挑釁行為，激起中國人民強烈憤慨，引發國際社會普遍反對，不僅激化台海局勢，也會殃及東亞地區和平穩定，美國部分政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」，美方在台灣問題上挑動對抗、渲染緊張，是逆地區發展潮流而動，與亞太和世界人民的期待背道而行，最終只會為天下所不齒，為歷史所唾棄。
針對日媒問及，中方軍事演習區域包括台灣所謂「領海」，台灣稱此舉挑戰國際秩序，且部分演習區域與日本專屬經濟區重疊，會對國際物流和漁業帶來影響時，孔鉉佑則強調，是美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後，何況台灣身為中國的一部分，哪來自己的領海？中國人民解放軍在台海地區開展軍事行動完全正當，合理合法，若日本媒體真正關心台海和平穩定，就應該向美方和台獨勢力發出明確呼籲，要求其恪守一個中國原則，以實際行動維護台海地區和平穩定。