職場爸爸調查出爐！疲憊指數78分、九成想逃家喘息

孝順爸爸，可不是只選在8月8日這一天，有些上班族甚至平時就會給家用，也就是外界俗稱的「孝親費」，人力銀行調查顯示，合計有51.2%的上班族透露，會給自己的「爸爸或岳父、公公」家用，同時還分成：35.8%屬於每個月固定，15.4%屬於非固定。
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除此之外，職場爸爸更要擔心自己過勞，調查顯示，職場爸爸自評目前的生活疲憊指數，平均落在78.1分，高於去年的77.9分，以及前年的76.8分，創3年新高，其中17.3%，自認指數高達100分滿分狀態。有50.3%的職場爸爸認為，自己一年當中並沒有一天是真正可以休息的；完全享有自己的時間，平均值僅落在2.6天。
因此有高達90.3%的爸爸透露，曾經有過離家喘息一下的念頭，而且想要真正休息的話，平均想一次「至少」連休8.1天。yes123求職網發言人楊宗斌指出，接連3年疫情年，完全無法解決長期凍薪窘境，還要想辦法應付生活開銷、貸款、孝親費，成為苦命的「三明治族」。
楊宗斌建議，不論是透過政府或企業力量，都要從照顧員工全家的角度出發，打造對職場爸爸更為友善的工作環境，並且協助在職進修，學習第二專長，減少對未來中高齡失業的恐慌感。其他像是落實生養育補貼政策、員工福利，除了保障工作權益外，甚至提供像是購屋安家的協助，如果能減輕職場爸爸負擔，無後顧之憂後，才有助生養育意願的增加。