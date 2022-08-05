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職場爸爸調查出爐！疲憊指數78分、九成想逃家喘息

▲人力銀行今（5）日公布「父親節慶祝計畫與職場爸爸甘苦談調查」顯示，爸爸自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在78.1分，創3年新高，更有高達9成爸爸透露，曾經有過離家喘息一下的念頭。 （示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行今（5）日公布「父親節慶祝計畫與職場爸爸甘苦談調查」顯示，爸爸自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在78.1分，創3年新高，更有高達9成爸爸透露，曾經有過離家喘息一下的念頭。 （示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-05 09:14:35

父親節將至，上班族有沒有溫馨的慶祝計畫？對於經常忙於事業的父職來說，要如何照顧家中長輩？疫情進入第三年，對職場爸爸們來說，不但收入受影響，扛起家計重擔又要擔心職場競爭，人力銀行今（5）日公布「父親節慶祝計畫與職場爸爸甘苦談調查」顯示，爸爸自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在78.1分，創3年新高，更有高達9成爸爸透露，曾經有過離家喘息一下的念頭。
 
孝順爸爸，可不是只選在8月8日這一天，有些上班族甚至平時就會給家用，也就是外界俗稱的「孝親費」，人力銀行調查顯示，合計有51.2%的上班族透露，會給自己的「爸爸或岳父、公公」家用，同時還分成：35.8%屬於每個月固定，15.4%屬於非固定。

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平均一個月下來，孝親支出大約為8,400元，若以「官方經常性薪資」44,252元衡量，給父親的家用部份，大概佔據月薪的一成九！難怪對於這筆孝親費，仍有76.3%的人坦言，備感壓力。同時調查也發現，僅有21.2%的上班族覺得，可以兼顧到照顧自己的爸爸或岳父、公公，其餘的78.8%無暇兼顧，

除此之外，職場爸爸更要擔心自己過勞，調查顯示，職場爸爸自評目前的生活疲憊指數，平均落在78.1分，高於去年的77.9分，以及前年的76.8分，創3年新高，其中17.3%，自認指數高達100分滿分狀態。有50.3%的職場爸爸認為，自己一年當中並沒有一天是真正可以休息的；完全享有自己的時間，平均值僅落在2.6天。

因此有高達90.3%的爸爸透露，曾經有過離家喘息一下的念頭，而且想要真正休息的話，平均想一次「至少」連休8.1天。yes123求職網發言人楊宗斌指出，接連3年疫情年，完全無法解決長期凍薪窘境，還要想辦法應付生活開銷、貸款、孝親費，成為苦命的「三明治族」。

楊宗斌建議，不論是透過政府或企業力量，都要從照顧員工全家的角度出發，打造對職場爸爸更為友善的工作環境，並且協助在職進修，學習第二專長，減少對未來中高齡失業的恐慌感。其他像是落實生養育補貼政策、員工福利，除了保障工作權益外，甚至提供像是購屋安家的協助，如果能減輕職場爸爸負擔，無後顧之憂後，才有助生養育意願的增加。
 

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