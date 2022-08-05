染疫後仍咳嗽易喘　醫師教你顧好呼吸道及肝肺健康

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當我們漸漸必須與病毒共存時，加強外在防護外，從內提升自我免疫力也是相當重要，林凱信醫師建議，在日常中可以從飲食、睡眠和運動三個大方向著手。
一、 健康吃：為了讓免疫細胞重新生成，要注意攝取足夠的高生物價優質蛋白質(如雞蛋、牛奶、魚肉)，也可以進行維生素C、鋅是細胞生成重要的關鍵營養素；維生素D，對於免疫保護力的打底有幫助；另外，也別忘記不飽和脂肪酸Omega-3的補充，讓體內抗氧化物質提升，對抗染疫後在體內生成的自由基。
二、 要睡飽：建議每天睡足7-8小時，好的睡眠能提升免疫T細胞功能，對於維持免疫力與代謝力也是很有幫助。
三、 多運動：視身體狀況量力而為，建議選擇有氧運動，像是游泳、跑步或HIIT高間歇性運動等，每周運動3次，一次30分鐘以上，有助於提升免疫力。
▲知名預防醫學健康管理的林凱信醫師
每日飲水至少1500毫升 減少病菌沾附
林凱信醫師也建議，也要留意呼吸道的健康，減少病菌入侵沾附，水份的攝取非常重要，建議成人每天應該飲用1500-2000毫升左右的水。且生活中要避免抽菸及過多刺激性的飲料(如茶、咖啡、碳酸飲料等)。
最重要的事，雖然與疫情共存，但是個人防護與衛生習慣還是不能掉以輕心，隨時攜帶口罩，乾洗手，回到家後建議先更換外衣，減少病毒量的沾附。都是後疫情時代，保持呼吸健康的好方法。
染疫康復後留意肺功能 定期監視血氧與運動表現
不少民眾也擔心染疫後是否會影響肺功能健康，林凱信醫師說明：「如果是Delta病毒，因為容易侵犯下呼吸道，的確有可能導致肺纖維化，影響肺活量，而Omicron主要為上呼吸道感染，對於肺部健康的影響較不大，但本身有氣喘或或肺阻塞的患者仍需要留意。」在染疫後可以透過以下兩個方法來監測肺功能好壞。第一個為定期監視血氧狀況，血氧數值低於95%就應特別留意，第二個是如果發現自己爬樓梯或運動時比以前明顯喘很多，也建議就醫進一步檢查。此外在日常中也可以多多深呼吸，維持肺泡的彈性，降低肺纖維化的機率。
而想要維持呼吸道健康、減緩染疫後的疲累不適，現在因為營養攝取不均衡，生活習慣不佳等狀況，也有許多人選擇更精準高效的保養方式，像是以營養點滴的方式補充營養素，清除呼吸道黏液蓄積，增強保護力，由內打造好體質!
醫師簡介
林凱信醫師
現職：長春藤預防醫學健康管理醫師
主治項目：免疫系統疾病、幹細胞移植、血液腫瘤學
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54676
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