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Steam Deck最強掌機開放預購！科技達人教挑　年底前到手

▲Steam Deck開放台灣預購，日本、韓國、台灣、香港可透過Komodo預訂。（圖／翻攝官網）
▲Steam Deck開放台灣預購，日本、韓國、台灣、香港可透過Komodo預訂。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-05 10:22:51

可收集遊戲的遊戲平台Steam被網友稱為「男人的衣櫃」，現在玩遊戲更沒有時間空間限制了，在國外已經開賣了數月的steam deck掌機，日前透過komodo正式開放台灣預購，售價從1萬3380元起跳，但為eMMC版本，SSD則要到256GB版本，售價1萬7680 元，最高規為512GB，售價2萬1980 元。有這一台，隨時都能玩3A遊戲大作，對重度玩家來說是個超級夢幻逸品。

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Steam Deck採用AMD合作開發的專屬Zen2 + RDNA2 處理器，達到最佳效能，快速執行3A遊戲。存放在Steam上的遊戲，透過Steam Deck就像電腦，登入後可看到完整Steam收藏庫，還能看見每款遊戲的相容性評等。螢幕為7吋1280 x 800解析度，更新頻率為60Hz，並具備環境光感測器，官方也指出Steam deck是一款專為長時間遊玩而設計，搖桿或觸控板每項全尺寸大小的控制都能輕易觸及，且裝置背部曲線的設計讓各種手部尺寸皆能舒適握持。採用40 Whr電池續航力號稱2~8小時，另有基座可以另外選購。

搶先從國外購機的科技達人廖阿輝就說，Steam deck就是一台掌上型電腦，但可以玩3A遊戲大作的掌上遊戲機，艾爾登法環、戰神都可以隨時玩。選購上建議要不就攻頂，一次滿足所有需求，不需要煩惱容量不足，要不然就買入門款，但入門款的容量一定不夠，自己要有擴充的能力。

▲Steam Deck 另有基座可以另外選購。（圖／翻攝官網）
▲Steam Deck 另有基座可以另外選購。（圖／翻攝官網）

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