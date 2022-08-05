名家論壇》黃創夏／危機或轉機？台灣的四個國際化

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在先前，他們相信偉大的黨之宣傳，信心滿滿地「聽黨話、跟黨走」，壓根兒不知道老虎的兇猛，一意嘲笑「美國只是紙老虎」，結果等到那個82歲的鋼鐵阿嬤竟然跑到台北去過夜，他們才發現，原來真正的紙老虎並不在海峽的那一頭，而是在自己這一邊。
他們無計可施，只好故技重施，想要學習1996年的那一個愚笨又逼走台灣人善意，讓全世界不滿的軍演和飛彈試射，卻不知道，世界早就已經大不同，台灣面對的未必是「危機」，反而可能是「轉機」。
這個「轉機」的核心，就叫做台灣的「四個國際化」，台灣問題國際化、台灣價值國際化、台灣安全國際化、台灣地位國際化。
裴洛西訪問台灣，正是「台灣地位國際化」的里程碑。
美國的民意機構最高代表可以來訪問台灣，請問英國、法國、德國、歐盟議會‧‧‧世界主流國家的民意機構議長可不可以來台灣看一看？
當然可以！
依照美國的《台灣旅行法》，美國所有層級的政府公職可以隨時造訪台灣，造訪「對等的」機構和台灣公職，所謂的「美國第三號人物」裴洛西正式造訪台灣的立法院，請問「排序」在美國國會議長之後的國務卿布林肯、國防部長奧斯汀‧‧‧是否也可以依循《台灣旅行法》造訪台灣？
當然可以！
這些互動與往來，普世的正常國家（特別是主流國家），稀鬆平常，只是有一個「前現代封建主義」氣息的惡霸，缺乏正常視野，才會有解放軍驚慌失措，下達「聽令而戰」卻是「防空實彈演習」這種「怕被人打」的夜間吹口哨之胡言亂語！
他們當然會害怕，這些年在「總加速師」積極推動下，台灣在國際上應有的地位被低估、被霸凌的種種備受欺凌，被世界所看見，「台灣問題國際化」成為地緣政治的顯學。
更要感謝一代一代的台灣科技官僚的眼光、台灣理工科學生的勤奮、還有張忠謀的卓越領導，台積電成了全球邁向未來最重要的核心支撐，「台灣價值國際化」在主流國家閃閃發光。
見識到俄羅斯入侵烏克蘭的粗暴和無智、看到中國蠻橫騷擾台海的惡質，「台灣安全國際化」再度成為全球主流國家國際戰略上最擔憂的一環。
這些發展，習近平這位總加速師「居功厥偉」，然後為了一個又不是「百年盛事」只是「建軍95周年」的日子，面對裴洛西的正常行程，竟囂叫狼嚎、歇斯底里，讓全世界主流國家更看透中國這個虛有其表的巨嬰竟是如此脆弱和野蠻。
歡迎裴洛西來訪台灣，從此之後，包含美國之後的一任又一任的國會議長、全情主流國家的議會領袖，都會自問一個問題：「裴洛西能，我為什麼不能？」
這情況下，最大的輸家將是習近平，在七月初，港媒才幫中南海帶風向，說習近平已經和中共解放軍達成交換條件，習近平承諾在任期內找出解決兩岸分治的方法，軍方支持習近平二十大連任，也同意給習近平給和毛澤東「偉大領袖」並駕齊驅的「人民領袖」新封建頭銜。
原來總加速師的方案就是盲動、躁動，全力促成國際主流國家認知台灣「正常國家化」的重要性，解放軍隊習近平的能耐，想必會重新評價！
台灣的「四個國際化」、台灣問題國際化、台灣價值國際化、台灣安全國際化、台灣地位國際化。這些都是大多數台灣人夢寐以求的轉機。
然而，還是要特別提醒台灣，山貓沒膽子去惹老虎，當老虎走了以後，山貓必會卑劣的找小貓咪麻煩，提醒小貓咪還是要抓緊時間，自立自強，加強國防自主，更該嚴肅面對自我保護的兵役制度是否已經要重整的嚴肅問題。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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