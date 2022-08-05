國際原物料價格上揚　推升民生工業前5月產值破6千億創高

民生工業為滿足民眾生活需要的輕工業，近年來穩占製造業產值比重 1 成左右，由於台灣主要原物料，如黃豆、小麥、玉米等，多需仰賴進口，導致民生工業產品價格常受國際大宗物資物價波動影響。
根據經濟部統計資料顯示，去（2021）年因全球景氣穩定復甦，終端需求增溫，加上國際原材物料價格上漲，民生工業產值達1兆5807億元，創歷年新高，年增 12.2%。
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值得一提的是，若剔除價格因素按產量觀察，2021年生產指數 109.81，年增 8.4%，雖然較產值增幅少 3.9 個百分點，但民生工業的需求仍屬於價量齊揚。
然而，2022年 1至5 月，因國內疫情再起，加上確診、居隔人數增加，抑制民眾消費動能，使生產量指數年減 2.7%，與產值增幅差距擴大至 6.8 個百分點，顯示今年前五月產值的增加，主要來自產品價格的上漲。
經濟部指出，台灣民生工業中，除了家具業及其他製造業之外，內銷比重均超過5成，顯示大部分民生工業以內需市場為主。今年1至5月產值以食品及飼品業的39.8%、與紡織業的17.3%，合占民生工業 57.1%為大宗。
其中食品及飼品業是由於農業大宗物資價格續漲，以及宅食經濟持續發酵，使得產值達 2,605 億元，創歷年同期新高，年增 8.7%。
紡織業則因高機能布料興起，以及原材物料價格飆漲，加上國外疫情趨緩，外銷市場景氣回溫，使產值年增 10.9%，兩者合計對民生產業貢獻5.1個百分點，為最主要的成長來源。
此外，經濟部提到，其他製造業因全球疫情趨緩，民眾多從事戶外活動，導致室內健身器材需求減少，產值呈年減12.4%，拉低整體民生工業1.7個百分點。不過，若剔除價格因素按產量觀察，今年1至5月僅食品及飼品業、成衣及服飾品業生產量呈年增，其餘皆呈年減。
經濟部認為，政府持續推動大宗進口物資減稅、調漲軍公教薪資與基本工資，降低業者生產成本並提升民眾所得，加上宅食經濟持續發酵、機能性紡織品
需求熱絡、國內公共工程及廠辦營造建案持續推動，有望帶動食品、紡織及非金屬礦物製品業等民生工業產值進一步提升。
不過，俄烏戰爭未歇、供應鏈問題仍然存在，加上疫情反覆以及國際政治等不確定因素干擾下，還需審慎因應。