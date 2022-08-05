共軍飛彈飛越台灣上空未發警報 專家：共軍心理戰打折扣
為了報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍昨日下午對台灣東北部及西南部周邊海域發射11枚東風彈道飛彈。其中4枚飛彈飛越台灣上空的大氣層，軍方卻未發布飛彈警報引發熱議。軍事專家表示，共軍發射的彈道飛彈嚴格來說並未通過我國法定 的領空範圍，未第一時間發布警報讓中共的認知心理戰打了折扣。
台海安全研析中心主任梅復興在其臉書上表示，一般彈道飛彈的最大飛行高度 (遠地點) 約為其射程的四分之一。譬如說，射程600公里的傳統戰術彈道飛彈 ，如東風15飛彈最大射高通常就在150公里上下。若日本防衛省公佈的資訊正確，那第6到9枚飛越台灣時的高度都應該明顯超過100公里，這個高度是在一般地球大氣層與太空的分界線，也就是說，共軍發射的彈道飛彈嚴格來說並未通過我國法定 (或國際認定) 的領空範圍。
梅復興分析指出，中共這麼做有不得不如此的考慮。一來，為了要確保能飛越台灣上空，而又不至於濺落點距台灣太近，以至會有像1995年7月演習飛彈墜落福建，2020年8月飛彈試射墜落廣西等意外擦槍走火之虞，又要配合手邊可用東風系列飛彈的特性，所以就得採納這樣彈道高度的方案。其二，中共一定也有考慮到法律層面的問題，所以選擇了飛彈不至於穿越國際法認定之領空範圍的演習射擊方案，旨在讓台灣只能吃悶虧卻無門申訴。
梅復興表示，中共大概沒想到，民進黨政府以其人之道還治其人，竟未在第一時間發布空襲警報，甚至也未主動證實共軍飛彈確曾飛越台灣上空，而僅是事後國防部經媒體查證才予輕描淡寫說明，令中共的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。