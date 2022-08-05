特企／台北新藝術博覽會啟動！NFT元宇宙、XR展開新篇章

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台北市副市長黃珊珊特別蒞臨展場，對NFT元宇宙、XR及未來發展，有更多的了解。副市長在展場停留許久，先行至其參與的「藝術慈悲．百大名人」活動區，與其創作合影，現場立即體驗鑄造個人專屬NFT，感到新鮮有趣。並至香華天文創藝術區品好茶、特別參觀藝術家李善單、瑪馨玲月沙（MSLLS）及翁家鐸、呂宗燦等台灣藝術家展區參觀，大讚台灣藝術家十分優秀，不輸國外！
這場台灣首次展出「NFT元宇宙」的藝博會，讓參觀群眾現場進行沈浸式的元宇宙虛擬實境體驗。首開元宇宙無限可能的藝術體驗。大會策展區內的NFT元宇宙體驗區，男女老幼拿著手機下載、抓各種可愛、呆萌、招財、好運的神獸寶貝，體驗沈浸式虛擬世界的嘉年華。不論年紀與職業，手機出現神獸那一刻，幾乎都會忘情的歡呼「太有趣了！」。
在XR延展實境的體驗，因為體驗者可以用手去觸碰、選取和佈置空間，為了能成功達成手勢功效，一位女士逗留好些時間，試了不少次，最後終於成功了，開心大叫「好有成就感！」現場排隊體驗的民眾絡繹不絕。
8/4日晚間的VIP之夜，不僅有大批愛好藝術的民眾入場參觀，許多參與百大名人慈善義賣的名人、或是喜好藝術的名流，更是盛裝參與這場盛會。例如台北市副市長黃珊珊、華科事業群慈善基金會執行長林龍森、尊爵大飯店總裁簡瑞璋、壽米屋董事長陳肇浩、台北國際婦女會理事長張詩佩、新光三越總監陳心問、克拉術之父張漢東、佳捷生技股份有限公司董事長余蕙德、Sybaris sunglasses創辦人陳宏穎、中華平面設計協會秘書長陳秀真、駿瀚生化股份有限公司董事長謝孟璋、普聖再利用科技股份有限公司董事/營運長陳相如、媒體人江中博、新北市政府顧問謝榮壽、再生緣生物科技董事長何美慶、整體造型師劉培華、台北市家長會會長周季平、中華創意心靈與美學科技協會副理事長李言靈、華科事業群慈善基金會執行長林龍森。
8月5日開展首日，即將登場的是最受矚目、民眾熱烈響應的「藝出慈悲‧百大名人」慈善義賣活動，主辦單位邀請國內外數百位知名人士親自創作。今年義賣所有收入全數捐贈給「財團法人心路社會福利基金會」，每件藝術品售價新台幣1000元，每人限購兩件，歡迎民眾前往支持響應。
第12屆台北新藝術博覽會
Art Revolution Taipei 2022
公眾展覽：2022.8.5～8.8 11:30～19:30
展覽地點：台北世貿一館（台北市信義路五段五號）
網 址：http://www.arts.org.tw