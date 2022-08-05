中國實彈演習　蔡英文今出席美食展再批「不負責任」　

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文今致詞時說，早在2020年時，就已答應出席台灣美食展，期待可以在現場品嘗台灣各地美食，但是疫情爆發，打亂既有秩序跟節奏，台灣美食展也為了配合政府防疫措施停辦2年，今年能恢復舉辦是令人開心的事情，因為這代表疫情陰霾已經逐漸散去，台灣正朝著生活恢復常軌前進。
「但是正常生活並非從天上掉下來的！」蔡英文話鋒一轉提到，昨中國在台灣週邊進行實彈射擊演習，「這是不負責任的做法」，已經嚴正要求中國理性自制，面對當前情勢，國軍已經加強戰備，嚴密監控所有的軍事動態，政府團隊正沉著應變，請全體國人放心、抱持冷靜，近期週邊情勢變化，由於全體國軍站在第一線守護，讓生活能夠如常，也藉由大家雙手感謝國軍努力。
蔡英文說，今天來到台灣美食展是為了參加這場盛會，也是為了給觀光產業加油打氣，一進展場就被各種設計，鮮明亮麗給人希望快樂的感覺，可以看出參展單位用心與細心，每個場館都值得好好品味，台灣小吃不只國人喜歡，外賓也都讚不絕口，並加深對台印象，今天這場美食盛會 ，聚集各類從產地到餐桌的美味一應俱全，請大家好好品嘗，另這兩年觀光產業咬牙撐過疫情，感謝大家堅持與努力，面對後疫情時代，政府會抓緊時間，評估國際開放時程表，積極爭取國際旅客來台。
會後蔡英文並未參觀展覽，合照後僅對媒體揮手致意就離開。