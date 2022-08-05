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Uber Eats代言人曝光！網友全猜錯　小S瘦子同框笑到噴飯

▲Uber Eats最新代言組合找來小S和E.SO，兩人首支廣告以「刺青潮流」為主題，趣味十足，讓網友忍不住看完說：「太好笑了！」(圖／翻攝廣告影片)
▲Uber Eats最新代言組合找來小S和E.SO，兩人首支廣告以「刺青潮流」為主題，趣味十足，讓網友忍不住看完說：「太好笑了！」(圖／翻攝廣告影片)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-05 11:49:55

Uber Eats日前在FB官方粉絲團釋出兩張代言人的訂單，要網友一起猜猜看誰是新的代言人。活動吸引上千網友參與留言，最多人猜是比利和周湯豪，Uber Eats 今（5）日公布是「小S徐熙娣」以及嘻哈男神「瘦子E.SO」，兩人首次同框合作，逗趣演出讓網友看完大笑留言：「我不行！」、「太好笑了！」。

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小S、E.SO兩人首支Uber Eats廣告，是Uber Eats 從「今晚，我想來點...」表達隨時可取得的各種餐飲美味，轉變成為「吃的用的，就這樣點」，將產品線延伸擴及生活日用品外送，傳達生鮮日用品外送需求竄升。

首支影片以「刺青潮流」為主題，影片中穿著吊嘎露出精壯手臂的瘦子，對拿著刺青工具的小S問：「現在要不要？」，熱情的小S露出迫不及待的神情回答：「要！現在就要！」，隨即出現兩袋 Uber Eats 。瘦子從袋中拿出彩色筆問：「可以先用這個(打草稿)嗎？」，小S則拿起外送珍珠奶茶用力插入吸管大喊「我很會刺的！」奶茶濺灑全身，嚇得瘦子臨陣退縮逃離現場，留下一臉愕然的小S。短短30秒影片，趣味十足！

同時兩人也分享Uber Eats的使用情境，小S提到正在實行減重計畫，幾乎每天都會點雞胸肉搭配墨西哥辣椒脆瓜，但在減肥期間遇到女兒點冰淇淋，讓她想吃又不能吃，只能怒吼要女兒自己來拿。另外，家裡許老三總會給小S不少突襲式測試，她說：「有時許老三半夜才想到隔天學校要用到螢光筆、剪刀、膠水、膠帶，我忍下怒火馬上打開 Uber Eats 火速解除家庭危機。」

瘦子表示，疫情期間點好點滿，最常點的餐點像是牛排、鹽水雞等富含蛋白質的食物，「我也很常用 Uber Eats 下訂口罩，現在甚至連麝香葡萄、維他命等商品都能買得到，下次想挑戰在Uber Eats點水龍頭送到家。」下周將在台北小巨蛋舉辦個人首場演唱會的瘦子，也瞄準了舒壓用的蒸汽眼罩、充氣式舒壓拳沙包、腕力練習器、按摩滾輪，潤喉用的喉糖、枇杷膏，補充體力用的雞精、人蔘、營養棒等，如果有需要就立即點。


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