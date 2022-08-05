Uber Eats代言人曝光！網友全猜錯　小S瘦子同框笑到噴飯

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首支影片以「刺青潮流」為主題，影片中穿著吊嘎露出精壯手臂的瘦子，對拿著刺青工具的小S問：「現在要不要？」，熱情的小S露出迫不及待的神情回答：「要！現在就要！」，隨即出現兩袋 Uber Eats 。瘦子從袋中拿出彩色筆問：「可以先用這個(打草稿)嗎？」，小S則拿起外送珍珠奶茶用力插入吸管大喊「我很會刺的！」奶茶濺灑全身，嚇得瘦子臨陣退縮逃離現場，留下一臉愕然的小S。短短30秒影片，趣味十足！
同時兩人也分享Uber Eats的使用情境，小S提到正在實行減重計畫，幾乎每天都會點雞胸肉搭配墨西哥辣椒脆瓜，但在減肥期間遇到女兒點冰淇淋，讓她想吃又不能吃，只能怒吼要女兒自己來拿。另外，家裡許老三總會給小S不少突襲式測試，她說：「有時許老三半夜才想到隔天學校要用到螢光筆、剪刀、膠水、膠帶，我忍下怒火馬上打開 Uber Eats 火速解除家庭危機。」
瘦子表示，疫情期間點好點滿，最常點的餐點像是牛排、鹽水雞等富含蛋白質的食物，「我也很常用 Uber Eats 下訂口罩，現在甚至連麝香葡萄、維他命等商品都能買得到，下次想挑戰在Uber Eats點水龍頭送到家。」下周將在台北小巨蛋舉辦個人首場演唱會的瘦子，也瞄準了舒壓用的蒸汽眼罩、充氣式舒壓拳沙包、腕力練習器、按摩滾輪，潤喉用的喉糖、枇杷膏，補充體力用的雞精、人蔘、營養棒等，如果有需要就立即點。