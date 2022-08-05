特企／大甲鎮瀾宮「MAZU DAO」NFT　9尊媽祖現身元宇宙

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大甲鎮瀾宮自古以來即是台灣媽祖信仰的重鎮，不僅是人民團結互助的所在，更是信仰、文化及政經的中心，近年因新冠疫情籠罩之下，全球信徒無法親臨祭拜為親朋好友祈福或還願，「媽祖 MAZU DAO」順勢而生，在 Web3.0 元宇宙現身，也將 NFT 衍生收益的 30% 捐贈至財團法人大甲媽社會福利基金會，積極籌建中部海線第一所收容失依兒童的育幼院之外，更藉由基金會有系統的運作，積極地參與並贊助推動公益慈善及教化事業上。
MAZU DAO 創辦人顏宥騫表示：「大甲鎮瀾宮 MAZU DAO 獨家提供終身 3 大祈福，還有限量 2,500 組開運及中元大補財庫 18 件組合，才開賣兩週就成功吸引信眾搶購 1,300 組，把握今年鬼月轉運契機，把厄運轉好運，不僅帶財更是步步高升！大甲鎮瀾宮持有 NFT 者將留名在鎮瀾宮元宇宙中，推出媽祖加持過的信仰賦能 NFT，總發行量限定為 3,230 枚，首批亮相賦能為終身祈福保佑 3 大功能，包含初一十五法會疏文誦經祈福、NFT 信徒優先遶境不用擠、限量 22% 稀有度的終生專屬光明燈，更有專屬每年遶境最夯限量版『秩序帽』，只要持有 NFT 就不用漏夜排隊搶購或上網高價競拍，即可免費獲得，與大甲鎮瀾宮攜手合作打造元宇宙信徒，提供虛擬上鏈及實體線下雙重保庇！」
大甲鎮瀾宮獨家授權 NFT 終身 3 大祈福保佑
具有終身祈福保佑的限量 NFT，即日起啟動早鳥預購，凡 8 月 11 日前在電商「鎮瀾買足網」及「樂天市場」加入預購，即可享新台幣 16,880 元的優惠價。8 月 10 日、11 日兩天用以太幣（ETH）購買的白名單，在「媽祖 MAZU DAO官網」為 0.388 顆以太幣（ETH）；8/12 正式發售將恢復原價 18,880 元。
寵粉無限的大甲媽 NFT，除了信仰賦能多到不可思議之外，還可獲得一個實體的「大甲鎮瀾宮媽 NFT 限量經典開運禮盒」裡頭光是限量招財金錢母、遶境壓轎金、ACE 虛擬貨幣發財金 7 顆 USDT、鎮瀾宮護身符、過爐姻緣線、過爐大紅菱、開運符令、鎮瀾宮電商買足網 VIP 優惠等等開運祈福 12 件組好禮，就已經夠讓人興奮，拿到後隨身攜帶好運財運將如影隨形，更有「中元大補財庫」，包含聚財寶盆、咬錢財虎、五行聚財皮墊、發財錢母紅包、發光發財靈符、補財庫金紙等，無懼鬼門開，喜迎財神爺進門！鬼月旺財「大甲鎮瀾宮 NFT」，第一批限量 2,500 組，獨家開運中元補財庫，讓元宇宙的信徒能獲得全方位的庇佑！
輕鬆買 NFT！「買足網」及「樂天市場」以新台幣購買
大甲鎮瀾宮獨家授權「MAZU DAO」！9 尊媽祖「MAZU DAO」加持保庇賦能豐富，為了促成 NFT 的發行，鎮瀾宮可說是給足了誠意，提供 NFT 信徒終身 3 大祈福保佑、開運祈福 12 件、中元大補財庫 6 件，平時就媽祖且對元宇宙感興趣的信眾，可至活動官網及社群查詢詳細資訊（https://linktr.ee/mazudao）。
總發行量：3,230 枚 NFT
購買攻略：
以新台幣購買 NFT，可於「鎮瀾買足網」及「樂天市場」電商
以太幣（ETH）購買 NFT：「媽祖MAZU DAO 官網」
如何買以太幣（ETH）：註冊「ACE 交易所」輕鬆用新台幣買以太幣（ETH）
購買服務處：
大甲鎮瀾宮（台中市大甲區順天路 158 號）
ACE 虛擬貨幣交易所
即日起至 8 月底，每週一至六，上午 11:30 至晚上 21:30，週日及國定假日公休
台北門市地址：台北市松山區延壽街 330 巷 7 弄 3 號
台中門市地址：台中市西屯區朝馬路 22 號
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。