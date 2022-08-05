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琳妲真心換絕情！大方借200萬創業　渣男一句話讓人心寒

▲琳妲坦言愛到卡慘死，曾多次原諒男友劈腿。（圖／《單身行不行》YouTube）
▲琳妲坦言愛到卡慘死，曾多次原諒男友劈腿。（圖／《單身行不行》YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-05 11:48:02

樂天桃猿啦啦隊女神琳妲外表甜美、個性大方，是個非常活潑的女孩，對創業也很有頭腦，卻在情路上慘遇渣男，她近日錄製《單身行不行》節目，透露曾經借過某任男友200萬當創業基金，結果自己的媽媽生病時，對方竟不願意來探病，還說醫院容易沾染晦氣，讓她終於清醒死心了。

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▲琳妲不只是啦啦隊女神，經營副業也很有頭腦。（圖／琳妲IG）
▲琳妲不只是啦啦隊女神，經營副業也很有頭腦。（圖／琳妲IG）
▲琳妲曾借前男友200萬，至今仍未拿回全款。（圖／琳妲IG）
▲琳妲曾借前男友200萬，至今仍未拿回全款。（圖／琳妲IG）
琳達說自己屬於「愛到卡慘死」的類型，只要喜歡上了就會義無反顧，曾和一任前男友是班隊，沒想到對方劈腿兩次，先是和前女友牽扯不清，後來又跟班上另一對情侶的女生曖昧，那位女同學還刻意接近琳妲，關心她的感情狀況，真實面目卻是個綠茶婊。

另一任獅子座男友，沒有該星座應有的慷慨，反而愛裝大方，在外人面前都假裝先付帳，私底下再跟她拿錢。某次男友貼心送她回家，她請男友順路載同事回家，結果同事下車後，男友直接開到加油站說：「剛剛是載妳朋友，所以油錢妳付。」斤斤計較行為令人咋舌。

▲琳妲創業種類多元，連男女內衣都有。（圖／琳妲IG）
▲琳妲創業種類多元，連男女內衣都有。（圖／琳妲IG）
▲琳妲父親去世的打擊，讓她早早學會獨立。（圖／琳妲IG）
▲琳妲父親去世的打擊，讓她早早學會獨立。（圖／琳妲IG）
她甚至為了支助男友創業，大方借出200萬元，結果對方創業失敗，至今仍以分期付款方式還錢。琳妲透露，會分手的真正原因，是因為媽媽生病住院，對方竟說「醫院晦氣，去了會衰」拒絕陪同探病，讓她終於認清渣男行徑，決心分手，但對方欠錢務必會慢慢討回來。

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