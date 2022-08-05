琳妲真心換絕情！大方借200萬創業 渣男一句話讓人心寒
樂天桃猿啦啦隊女神琳妲外表甜美、個性大方，是個非常活潑的女孩，對創業也很有頭腦，卻在情路上慘遇渣男，她近日錄製《單身行不行》節目，透露曾經借過某任男友200萬當創業基金，結果自己的媽媽生病時，對方竟不願意來探病，還說醫院容易沾染晦氣，讓她終於清醒死心了。
琳達說自己屬於「愛到卡慘死」的類型，只要喜歡上了就會義無反顧，曾和一任前男友是班隊，沒想到對方劈腿兩次，先是和前女友牽扯不清，後來又跟班上另一對情侶的女生曖昧，那位女同學還刻意接近琳妲，關心她的感情狀況，真實面目卻是個綠茶婊。
另一任獅子座男友，沒有該星座應有的慷慨，反而愛裝大方，在外人面前都假裝先付帳，私底下再跟她拿錢。某次男友貼心送她回家，她請男友順路載同事回家，結果同事下車後，男友直接開到加油站說：「剛剛是載妳朋友，所以油錢妳付。」斤斤計較行為令人咋舌。
她甚至為了支助男友創業，大方借出200萬元，結果對方創業失敗，至今仍以分期付款方式還錢。琳妲透露，會分手的真正原因，是因為媽媽生病住院，對方竟說「醫院晦氣，去了會衰」拒絕陪同探病，讓她終於認清渣男行徑，決心分手，但對方欠錢務必會慢慢討回來。