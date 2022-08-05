中國對台多元「超限戰」　民眾黨籲政府提出因應對策

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，引發中國震怒，立即拿台灣食品業開刀，接著再發布通知，暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚和凍竹莢魚輸入。民眾黨立法院黨團今日呼籲政府提出因應之道。





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民眾黨幹事長張其祿表示，中國海關總署這次以2021年4月12日發布的「進口食品境外生產企業註冊管理規定」為由，限制未完成更新註冊、補件的台灣廠商產品輸入。但規定發布之初，相關註冊細則和配合事項都遲遲未公布，直到2021年10月大陸海關總署主動來信告知，食藥署才緊急因應召開記者會、公布註冊專區，協助業者送交註冊資料，類似事件層出不窮，相關單位應該加強對中國法規政策變動的緊急應變措施。





張其祿舉例，依農委會提供資料可發現，光是石斑魚、白帶魚銷中國至今年六月占比仍超過90%，竹筴魚從去年至今年六月占比也從49%上升至72%，農委會及台農發公司這幾年卻未有效進行分散風險。石斑魚自6月13日起遭中國暫停進口後，農委會透過提供海外拓銷獎勵補助業者辦理海外通路廣宣與拓銷活動，至本年底外銷目標為300公噸。統計自6 月13日至7 月11日出口實績僅約為76公噸，「目標及實績對比每年6,600噸以上的總產量僅九牛一毛，試問如何幫助到漁民？」



