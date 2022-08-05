中國對台多元「超限戰」　民眾黨籲政府提出因應對策

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，引發中國震怒，立即拿台灣食品業開刀，接著再發布通知，暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚和凍竹莢魚輸入。民眾黨立法院黨團今日呼籲政府提出因應之道。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨幹事長張其祿表示，中國海關總署這次以2021年4月12日發布的「進口食品境外生產企業註冊管理規定」為由，限制未完成更新註冊、補件的台灣廠商產品輸入。但規定發布之初，相關註冊細則和配合事項都遲遲未公布，直到2021年10月大陸海關總署主動來信告知，食藥署才緊急因應召開記者會、公布註冊專區，協助業者送交註冊資料，類似事件層出不窮，相關單位應該加強對中國法規政策變動的緊急應變措施。
張其祿舉例，依農委會提供資料可發現，光是石斑魚、白帶魚銷中國至今年六月占比仍超過90%，竹筴魚從去年至今年六月占比也從49%上升至72%，農委會及台農發公司這幾年卻未有效進行分散風險。石斑魚自6月13日起遭中國暫停進口後，農委會透過提供海外拓銷獎勵補助業者辦理海外通路廣宣與拓銷活動，至本年底外銷目標為300公噸。統計自6 月13日至7 月11日出口實績僅約為76公噸，「目標及實績對比每年6,600噸以上的總產量僅九牛一毛，試問如何幫助到漁民？」
邱臣遠表示，去年3月台灣鳳梨遭到禁運，原先占台灣鳳梨外銷第一的中國市場，隔月起直接歸零；同年9月也禁止台灣釋迦及蓮霧的進口。以鳳梨為例，農委會原先預計開發新加坡市場，今年1-6月只賣了33噸，僅有去年同期250噸的13%，幾乎是宣告失敗。而日本市場的開拓，出口量雖一度上升，今年4月起卻開始下降，因農委會始終為解決蟲害，使輸日鳳梨遭燻蒸檢疫的比例上升，致黑心鳳梨頻傳，加上發霉、船期不順等情況，使整體外銷難以達成原定的3萬噸目標。
邱臣遠也提出四項訴求：一、成立諮詢輔導專責單位與專線，提供受影響業者協助，並在內需市場採多元行銷。二、強化海外市場拓銷，以專船運輸，並配合通路加以推廣。三、完善農產外銷前的農害及農藥檢測機制，確保農產品質，以利出口。四、積極與各國洽簽農貿協議，務實面對農產外銷危機。
民眾黨團呼籲，兩岸局勢升溫，台灣產品必然持續受到中國官方嚴格檢視，相關單位應及時、主動向中國對口單位更新資訊，了解對岸最新法律規定，超前部署協助業者，提出有效具體對策。