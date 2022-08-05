網紅「好男」網路毒品、詐騙開箱！

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第六警分局表示，今年的青春專案找來YouTube「好男」合作，拍攝反毒宣導影片，並由分局偵查隊美女偵查佐吳佩蓉、盧伃嫻、充滿喜感的鄧智瀚等人一起配合網紅演出，解說毒品與詐騙的防害知識，拍攝兩部宣傳影片。
六分局指出，兩部影片都用網紅的語言，帶領年輕學子認識時下常見的交友投資虛擬貨幣詐欺 、假綁架真詐財、猜猜我是誰等假親友急需用錢、網路購物等詐騙手法，分享如何防範遭受詐騙；反毒主題則是討論新興毒品種類、吸食毒品後遺症、查緝毒品案例及刑事責任，以及檢舉毒品獎金及呼籲防制作為。
六分局分局長蔡元戎表示，提供「孩子開心、家長安心」的暑假是臺中市警局的重要工作，結合各局處及民間力量做好各項安全保護措施，並鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，維護身心健全發展，降低被害情事發生。期盼透過網路舉辦本次活動，讓青少年在活動中增進正確法律觀念與知識，並達預防犯罪宣導及遏止少年受害等效益。
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