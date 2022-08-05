T1／從小就是台啤迷!　呂蔡瑜倫的綠色魔力

T1聯盟台啤英熊宣佈簽下選秀第二輪指名呂蔡瑜倫，此選秀籤為台啤英熊去年季中，以後衛球員周資華與台中太陽交易，如今網羅到極具潛力的新星。
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呂蔡瑜倫籃球生涯和綠色球隊相當有緣分，從松山高中、日本仙台大學，再到踏進首支職業球隊台啤英熊，皆以綠色做為主色，對此呂蔡瑜倫笑說：「真的和綠色太有緣份！而我也特別選擇背號17號，這是我小學時人生第一次拿冠軍使用的背號，希望可以帶著這份幸運到台啤英熊。」
談到選擇加入台啤英熊的主因，呂蔡瑜倫提到：「我自己從小也是台啤的球迷，台啤陣中有許多我想效仿的學長們，且也相對有機會、空間可以讓我發揮，很期待可以從小安(蔣淯安)、小朱(朱億宗)等學長身上吸收到很多新技能！而且T1聯盟上一季的FMVP、同為松山高中畢業的胡瓏貿學長也是我的偶像，很期待開季可以和他在場上較勁！」
總經理哈孝遠表示：「今年名字四個字的球員都相當具有話題，呂蔡有著相對同年紀較成熟的內心，個性相當老實乖巧、學習相當認真，他在海外的經驗相信也能在場上面對外援很有幫助。」
呂蔡瑜倫已加入台啤英熊隊內訓練，總教練楊志豪表示：「呂蔡防守對抗性好、協防能力強。但他要轉型打三號位，需要加強三分跟急停跳投的穩定性、以及防守鋒線的移動速度。接下來也會針對此部分進行加強訓練。」台啤英熊休賽季截至目前為止已正式加入兩位新秀，包含曹薰襄以及呂蔡瑜倫，在陣容佈局上加入相當有潛力的即戰力。