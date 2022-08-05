《蠟筆小新》廣志32年房貸「其實沒還完」！導演解釋了

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問及小新最強的忍術，導演橋本昌和覺得是「自由奔放」，他說：「小新不會因為對方長的美、醜、職位而改變自己的態度，最強的忍術就是做自己吧，平等對待所有人，不會因為別人高低，壓抑了自己想法。」
電影中，小新罕見真情流露，思念分隔兩地的媽媽美冴、爸爸廣志哭到睡著，問及導演該段製作是想對觀眾表達什麼？他說：「小朋友都知道不要忍耐，誰都能流露真實情感，隨時都可以吐露出負面心聲，隨時都可以哭，這場景我在看的時候也有被感動。」
《蠟筆小新》1990年開始連載，爸爸野原廣志常抱怨「還有32年房貸沒還完」，今年2022年正好第32年，原以為他終於能還清房貸，但在《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》中，野原家被影子刺客襲擊破壞時，廣志再爆氣吶喊：「我們家的房貸還有32年要繳耶！」對於貸款未還清的問題，導演橋本昌和因為是負責電影，無法多作回應，但他很感激台灣觀眾喜歡《蠟筆小新》長達32年。
聊到廣志，導演橋本昌和覺得廣志是複雜的人，雖然好色愛看美女，但他很重視親情，「重視小朋友這一點，我跟他滿像的，但整體來說我跟廣志還是不像」。訪問最後，導演橋本昌和透露下一部《蠟筆小新》的電影背景想朝海外發展，「我很喜歡台灣，台灣有放在選項中！」