初聲新聞獎得獎名單公開！台鐵公司化、動物處方困境出線

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2022初聲新聞獎第二屆， 得獎名單今日正式公布 ！最佳新聞受眾洞察獎由《台灣動物用藥困境》拿下，談討獸醫院違規使用禁藥的情形與實務上的兩難。
最佳新聞策略創意獎則由《VR360「元現場」系列： 親證臺鐵的困境與轉型》獲得，帶讀者進入VR元宇由360度實境體驗「臺鐵人」鐵血日常，深入追查臺鐵想作運作與實際骨幹上的有心無力，並從人資問題貫穿各個層面的困局。
最佳新聞策略創意由《血淚農莊打工記》奪得，以優良的網站設計體驗、搭配高質感照片影片，成功營造恐懼訴求切角，引導讀者進入脈絡，理解動保議題困境。
第二屆「初聲新聞獎」參賽作品需為2021年1月1日至2022年7月11日完成，且未得過國內外新聞領域獎項之新聞作品；新聞作品不論是否公開發布刊載，皆可參加。團隊人數為1至6人，不分個人、團體組，但鼓勵組成新聞結合行銷、設計等專業跨領域合作的新聞團隊。
「初聲新聞獎」獎項分別有最佳新聞受眾洞察、最佳新聞策略創意、最佳新聞體驗創新3類別。最佳新聞受眾洞察獎旨在精準定義新聞議題背後的受衆，撬動痛點讓議題跟受眾產生連結；最佳新聞策略創意獎以策略觀點切入新聞議題書寫，適當的創意手法包裝引起受眾的興趣；最佳新聞創新體驗獎以打破新聞形式的框架，找到最適合此一議題的載體，讓受眾有更不同的閱聽體驗。
今年最佳新聞受眾洞察獎共4作品入圍、最佳新聞策略創意獎共3作品入圍、最佳新聞體驗創新獎共3作品入圍，最終會選出優勝1名；各獎項首獎可獲得2萬元獎金及百萬流量露出機會，包括Youtube時事頻道「志祺七七」以單集1分鐘曝光介紹得獎作品，以及Podcast熱門頻道「敏迪選讀」專訪1集介紹得獎作品及團隊。