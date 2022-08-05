依依七夕收納豆驚喜！走過生死關卡 吐真實心聲太催淚
41歲綜藝主持人納豆（林郁智），年初因腦出血緊急開刀，讓外界相當憂心，如今半年過去了，在女友依依細心照料下順利出院，復健成果良好，已經能正常跟好友互動，說話也算清晰，重返螢光幕指日可待，今年七夕情人節，他送上可愛的草莓花束跟巧克力，感謝依依的付出，小倆口同框的喜悅，讓粉絲感動不得了。
在納豆生病當下，依依及時反應，救回納豆一命，她不只陪伴男友復健，也帶他去染髮、購買喜歡的卡通T恤，徹底改造一番，讓納豆揮別當初生病時剃光大半頭髮的模樣，重拾他身為開心果的自信。
納豆在七夕情人節當天，趁著依依工作的2小時空檔，和經紀人特別準備了驚喜禮物，一束草莓花束和巧克力，禮輕情意重的舉動，讓女友相當感動。依依笑說「覺得很幸福～」，兩個人開心合影，慶祝得來不易的情人節，納豆雖然消瘦了，但氣色看來不錯。
回想年初時經歷生死關卡，依依餘悸猶存，事後和男友共枕而眠時，仍會不時想起當天送醫的事，她有感而發地說：「今年2月情人節在醫院度過，七夕真的沒想到我們能一起在外面吃著晚餐、一起牽手回家，原來我們一直很幸運也很幸福。」網友則祝福兩人越變越好，一起努力，「一切都是最好的安排」。