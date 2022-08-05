MIRROR舞者遭演唱會大螢幕砸傷　成員沈默7天相繼發聲

近年來爆紅的香港男子音樂組合MIRROR，從選秀節目《全民造星》畢業後隨即成團出道，12個男孩在7月25日起開始演出12場的《MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，不料卻在7月28日的第四場演出發生重傷意外，舞台上方重達600公斤的大型螢幕突然掉落，造成2名舞者受傷入院，其中李啟言（阿MO）頸椎爆裂傷勢嚴重。團員們在意外後隨即停止活動，沈默7天後終於相繼發聲：「我們會一起走下去。」
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事故發生後主辦單位即時終止演唱會，也宣佈取消接下來的8場演出，MIRROR 12人暫時停止活動。成員們沈默了7天後相繼在IG上發文，門面陳瑞輝（Frankie）表示，「不要覺得自己不可能做得到，不是要你多棒，也不是要你做多好。只是，面對挑戰不要放棄。相信自己，就都會有可能。Never say never。」另外主唱陳卓賢（Ian）也發出彩虹的照片，寫下「保持正念，祈禱。」
此外，成員李駿傑（Jeremy）也發限時動態寫下「We are one and all」，他表示，不管有多困難我們都會一起繼續走下去。而成員呂爵安（Edan）則說，感謝大家的關心，也祈求傷者早日康復。另外在7月31日，23位舞蹈員也發出聯合聲明，表示與Mirror 12人均賣力演出，此刻雙方正一起共度難關。