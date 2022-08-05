中部技職指標學校　台中科大首設博士班

全國各大專院校招生面臨少子化嚴重衝擊，國立台中科技大學卻不受影響，在 110 學年度正規班招生，新生註冊率依舊高達九成七，且年年盈餘。對此辦學成果，中科大校長謝俊宏說，不斷精進教學方式，培養符合業界所需的跨領域複合型人才，應該是中科大始終能盤踞於技職大專前段班的終極訣竅。

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前身是台中商專，在與台中護專合併升格的台中科技大學，是中部科大的最高學府。值此全台學校面臨少子化、企業轉型、時代快速更迭等多元衝擊，中科大在校長謝俊宏帶領下，除持續深耕商學院所產學合作，也增設智慧工程學院及大樓，現今更致力於南屯校地成立長照護理校區，做全方位布局。

在謝俊宏極力爭取下，近日再傳捷報！教育部已同意該校設立第一個博士班「智慧工程博士班」，於人工智慧產業勃興當下，恰逢其時，為延續百年榮光，開啟新世代亮點動能。

創校逾百年的台中科技大學，現設有六大學院（商學院、設計學院、語文學院、資訊與流通學院、中護健康學院、智慧產業學院）。近日首設博士班，特於「資訊與流通學院」開設「智慧工程博士班」。

校長謝俊宏指出，台灣面臨企業轉型、高階人才出走等挑戰，加上大台中產業走廊，包括中科、精密機械園區，以及各研究機構，比如工研院、國家衛生研究院等，對高階智慧工程人才需求若渴。台中科技大學作為中部技職教育的指標學校，對於扮演產、學、研的鏈結責無旁貸。

他表示，學校會建置合作平台，爭取與企業合作，在學期間就可實習。對於「智慧工程博士班」學生，院方還會提供一年國際學習或一年業界實習之公費生名額。也有專任的教師帶領學生進行專題，參加國際競賽。之後將從中擇優錄取為該校博士後研究員或專任老師。

有豐富教育行政經歷的謝俊宏在 2015 年出任中科大校長，為學校順利爭取到高等教育深耕計畫、躍升計畫等逐年經費補助。即便少子化風暴來襲，該校每年的註冊率都逾九成七以上，尤其是學校的財務狀況更是優越，現今的校務基金高達三十餘億元，每年盈餘都能衝出上億元，經營績效在過去 15 年一直位列全國大專院校榜首。

他自豪地說，走過一百零四年，金字招牌依舊閃亮的中科大，校友遍佈全台金融財會商管相關單位的高端或基層，商科被公推為強中之強，未來更將朝向強化創意創新區域發展，這兩年學校在發明獎項也有所突破，包括在 2021 年德國紐倫堡國際發明展上榮獲多面獎牌，去年也榮獲國家創新獎。