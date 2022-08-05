阿翰中元廣告急下架！阮月嬌口音挨批：拿刀劃新住民的心

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台灣越裔總會會長陳凰鳳向家樂福發出陳情書，文中提到：「以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的歧視化！我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。」
家樂福YouTube頻道目前已下架該支廣告影片，業者及創作者都並未針對爭議事件做出聲明或回應，據悉，影片下架主要和播出權限到期有關，後續將會再釋出新廣告。雖然影片已自多處陸續移除片源，但該事件至今在網路上仍沸沸揚揚，網友正反看法不一，有不少人力挺YouTuber阿翰，甚至還有網友湧入陳凰鳳粉專惡意留言漫罵「玻璃心」。
支持YouTuber阿翰的網友們認為，「他講台灣國語的時候，我們彰化人也沒有覺得被歧視啊」、「美國演員模仿英國腔也是歧視嗎」、「口音是特色，不是缺陷，以前董月花也是加深大家對於客家文化印象，一念天堂一念地獄」，更有人直言：「心中有歧視，處處皆歧視」。
相關討論中還出現新住民的子女幫阿翰打氣，認為在影片中並沒有感受到阿翰的惡意，反而是透過「阮月嬌」的演出，逐漸療癒過去因為母親國籍而被霸凌的過往。有網友建議，台灣越裔總會可以邀請YouTuber阿翰擔任新住民代言人，爭取更多層面的社會曝光，「而不是用這種消減法，讓人對新住民產生更多的不諒解。」
另一派持不同看法的網友則提到，「阿翰這樣玩本來就是在挑戰人家紅線，喜劇的本質。你廠商玩不起，一開始就不該談合作」、「早就該罵了，擺明歧視」、「其實這就是歧視，沒啥好凹的。」