COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

阿翰中元廣告急下架！阮月嬌口音挨批：拿刀劃新住民的心

▲家樂福找來YouTuber阿翰拍攝中元廣告，在片中扮演算命阿姨「廖麗芳」及新移民媳婦「阮月嬌」，因模仿越南口音爆出歧視爭議。（圖／翻攝畫面）
▲家樂福找來YouTuber阿翰拍攝中元廣告，在片中扮演算命阿姨「廖麗芳」及新移民媳婦「阮月嬌」，因模仿越南口音爆出歧視爭議。（圖／翻攝畫面）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-05 15:57:052022-08-05 17:18:47

家樂福在7月底找來人氣YouTuber阿翰，風風火火拍了今年的中元節廣告，利用「多元宇宙」的創意概念，讓阿翰在片中一人分飾三角，除了廣為人知的算命阿姨「廖麗芳」，還有新移民媳婦「阮月嬌」，以及新角色少女「羞羞草」。當時廣告一曝光，粉絲還直呼：「孝順媳婦阮月嬌陪婆婆逛賣場，真的請對人了」。沒想到播出不久就爆出爭議，台灣越裔總會會長陳凰鳳狠批家樂福廣告「把霸凌當有趣」，因為「阮月嬌」模仿越南人說中文的濃厚口音，傷害了在台灣的新住民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福今年釋出的中元節廣告片，原先是找來近期暴紅的YouTuber阿翰，在片中扮演算命阿姨「廖麗芳」、越南新移民媳婦「阮月嬌」及少女「羞羞草」，其中「阮月嬌」陪婆婆到賣場採買的片段爆出歧視爭議。台灣越裔總會會長陳凰鳳在粉專指出，收到各地新住民社團連署反映，家樂福製作嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節廣告，要新住民朋友情何以堪？

▲家樂福找YouTuber阿翰拍攝中元廣告，扮演算命阿姨「廖麗芳」、越南新移民媳婦「阮月嬌」及少女「羞羞草」。（圖／翻攝家樂福廣告）
▲家樂福找YouTuber阿翰拍攝中元廣告，扮演越南新移民媳婦「阮月嬌」、算命阿姨「廖麗芳」及少女「羞羞草」。（圖／翻攝家樂福廣告）
台灣越裔總會會長陳凰鳳向家樂福發出陳情書，文中提到：「以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的歧視化！我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。」

家樂福YouTube頻道目前已下架該支廣告影片，業者及創作者都並未針對爭議事件做出聲明或回應，據悉，影片下架主要和播出權限到期有關，後續將會再釋出新廣告。雖然影片已自多處陸續移除片源，但該事件至今在網路上仍沸沸揚揚，網友正反看法不一，有不少人力挺YouTuber阿翰，甚至還有網友湧入陳凰鳳粉專惡意留言漫罵「玻璃心」。

支持YouTuber阿翰的網友們認為，「他講台灣國語的時候，我們彰化人也沒有覺得被歧視啊」、「美國演員模仿英國腔也是歧視嗎」、「口音是特色，不是缺陷，以前董月花也是加深大家對於客家文化印象，一念天堂一念地獄」，更有人直言：「心中有歧視，處處皆歧視」。

相關討論中還出現新住民的子女幫阿翰打氣，認為在影片中並沒有感受到阿翰的惡意，反而是透過「阮月嬌」的演出，逐漸療癒過去因為母親國籍而被霸凌的過往。有網友建議，台灣越裔總會可以邀請YouTuber阿翰擔任新住民代言人，爭取更多層面的社會曝光，「而不是用這種消減法，讓人對新住民產生更多的不諒解。」

另一派持不同看法的網友則提到，「阿翰這樣玩本來就是在挑戰人家紅線，喜劇的本質。你廠商玩不起，一開始就不該談合作」、「早就該罵了，擺明歧視」、「其實這就是歧視，沒啥好凹的。」


超商咖啡優惠懶人包！7-11特大美式37元、全家拿鐵買6送6

獨／斜槓超商？全家賣起「蒸玉米」　網敲碗：糖炒栗子勒

周末限定！全家霜淇淋、仙女紅茶買1送1　7-11大冰美28元

九天玄女指定姐妹！阿翰同框陶晶瑩　「撞臉九宮格」難爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀