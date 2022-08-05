裴洛西神救援！網路數據曝：好感度國民黨慘輸民進黨

美國眾議院議長裴洛西日前訪問台灣，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，民進黨原先陷入年底選戰攻防泥淖，但在本次裴洛西訪台，民進黨正面聲量10％、負面聲量15％，好感度達0.68，反觀國民黨部分，正面聲量6％、負面聲量21％，好感度僅0.29，還不到民進黨的一半。
綜觀而言，裴洛西訪團來台一事中，國民黨的負面聲量比綠營多出6個百分點，正面聲量也少了4個百分點，對比多數民進黨籍政治人物口徑一致，竭誠歡迎裴洛西來台，並強調自由民主價值、不屈服於中國的打壓等語，國民黨政治人物除了歡迎裴洛西來台外，仍有部分政治人物抱持「疑美論」的態度，認為裴洛西訪台無法為台灣帶來正面影響，反而恐因此激怒中國，惹來不必要的麻煩，甚至以「台海危機」作為類比。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近兩年來重要訪台政要引發的網路討論度，並觀察網路輿情走向。結果發現，裴洛西訪台帶動的討論度超高，從一週前出訪亞洲行程曝光後就帶動單日破萬則討論，抵達台灣當天更一舉超過25.5萬則討論度，遠超過往訪問台灣的外國政要，包括時任美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）的2815則、捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）的4605則、美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）的4605則、美國前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）的3038則、美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）的573則等訪問團的討論度，且相較其他訪團聲量高峰集中在2、3天內，裴洛西率團來訪的討論熱度延續超過1週，討論時間明顯比過往長。
面對年底地方大選，政黨對於國際情勢的論述也成為選民檢驗政黨的參考指標之一，從此次裴洛西率團來訪可以看出，民進黨縱使在黨內攻防激烈，但面對國際議題則口徑一致對外，內部也沒有太多歧異，面對支持者展現「團結抗中、親近美國」的立場，較容易讓選民有團結的印象；反觀國民黨在「親美」、「疑美」兩條道路上舉棋不定，內部意見紛雜、口徑又不一致，一方面高喊歡迎美國政壇第三號人物來台，另一方面又難以放下試圖親近中國的包袱，容易讓選民聯想到過去內鬥、不團結的印象，遑論靠著答對「外交考題」來幫自己加分。國民黨勢必得審慎思考，如何像民進黨一樣，把外在環境轉化為自身利器，拿出可以說服人民、合乎邏輯的具體論述，而不是每次遇到美中台角力的議題時就被扣分，反而成為政黨發展及拚選舉的絆腳石。