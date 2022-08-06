14歲考研、17歲讀博士！神童胡耀元　背後有個開明老媽

我是廣告 請繼續往下閱讀
在學完中學階段的所有知識後，胡耀元開始準備參加高考，不過礙於廣西高考的年齡限制（須滿18歲），胡耀元無法參加，於是選擇了先參加本科自學考試，並於2014年10月至2017年間，報考了廣西大學自考英語專業、南京師範大學自考漢語言文學專業本科、江蘇第二師範學院自考歷史教育專業本科等多個專業，並從廣西大學自考英語專業畢業，先後通過了42門自考科目的考試。
2017年底，年僅13歲的胡耀元開始準備研究生考試，專業方向為傳播學，還自學了文學、歷史、法語和德語。在南京理工大學設傳學院的研究生複試現場，胡耀元不只能回答相關專業問題，還用流利的英語介紹了自己最喜歡的英國文學作家，最後成功考入南理工設傳學院的碩士班。
2018年9月，在南京理工大學的開學迎新會上，14歲的胡耀元就吸引了校內外的目光，看上去就是個稚氣未脫的孩子，比同班同學小了8.9歲，就連他的導師張宗剛教授第1次見到他，都想著「這還是個能過兒童節的孩子啊」。
不只如此，2021年中旬，胡耀元順利從南理工研究所畢業，還考上了上海外國語大學英語語言文學專業的博士，或許是中國入學年齡最小的文科博士生之一。比起3年前有媽媽陪同亮相，再度受訪的胡耀元，選擇獨自面對鏡頭，雖然長相依然秀氣，但個頭比以前高上不少，言談之間也透露了幾年研究生涯的磨練成果：「我將這場採訪看做我的成人禮。」
被問到每天的時間安排，胡耀元表示，自己生活作息相當固定，但仍保有一些彈性，除了每天必須要完成的作業、論文和科研任務之外，有時也會玩遊戲、參加社團來消遣，也喜歡與人對話，進行思想、精神上的交流。
雖然一開始到南京讀研究所時，因為年齡還小，是和媽媽一起在校外租房子住，但在其人生軌跡裡，胡耀元更多強調的是自己的成長，不管是上食堂、圖書館或自習室，練習辯論等，校園的一切讓他感到新鮮和自在，也保持謙遜的心理，廣泛學習。
胡耀元的母親也曾在受訪時說，自己沒有刻意培養孩子的習慣，而是順其自然地放養，尊重孩子天性和愛好，不強加家長意志，坦言：「孩子都有不好管的時候，這時解決問題的法寶就是親子間的信任，母子之間也是人際關係，信任也需要建設維護，在雙方互信基礎上，孩子是相對容易溝通的。」