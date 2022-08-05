唐鳳任「數位發展部」首位部長　李懷仁、闕河鳴接次長

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今日下午，行政院召開記者會宣布，唐鳳出任數位發展部首任部長，兩位政務次長為一卡通董事長李懷仁，亞矽人資長闕河鳴，數位發展部也將於27日掛牌。
羅秉成表示，唐鳳本在資訊界享有盛名，擔任政委期間，負責開放政府社會創新以及青年參與等重要政策，去年12月代表我國出席民主峰會，今年4月與51國代表簽署未來網際網路宣言，頗受國際矚目，未來將致力建構數位服務跨域協力典範，完備數據應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化等三大政策目標。
李懷仁曾任2012年總統候選人蔡英文競選辦公室發言人辦公室副主任，2016年蔡英文上任總統後，李入主總統府副秘書長辦公室主任，2019年再轉任為行政院副院長辦公室主任，再於2020年12月底出任一卡通董事長，具有資通訊政策、5G、AIOT大數據等專業，防疫方面也曾參與規劃口罩實名制、簡訊實聯制系統、振興三倍券等。
闕河鳴現為國立陽明交通大學電機工程學系副教授，研究專長為晶片系統設計、微電子、電信，兼任「亞洲・矽谷計畫」人資長，近年多次參與生醫與電機工程跨領域群體計畫，並參與開發中低軌道衛星所需各項電路與系統，從2020年起協助國發會規畫並推動5G開放網路計畫。
羅秉成說明，數位發展部下設6司，包含數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、多元創新司，以及民主網絡司，並有數位產業署與資通安全署2署，並將籌設行政法人國家資通安全研究院。