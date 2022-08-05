男性不孕可能是精索靜脈曲張 透過顯微手術改善開心當爸

36 歲男性婚後與老婆嘗試懷孕超過 1 年卻一直沒消息，精液分析發現精蟲數量僅 2 千多萬隻 (WHO 2021 標準應為 3 千 9 百萬 ) ，且精蟲活動型態也原地打轉無法前進。檢查後發現患者左側陰囊明顯鼓脹，臨床診斷為「左側精索靜脈曲張」，於是接受了左側精索靜脈曲張顯微手術。術後恢復良好，不只精蟲數量大大提升，精蟲活動度也超過了標準達到 50% ， 3 個月後的門診追蹤時，太太已順利受孕了。

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，據統計健康男性有精索靜脈曲張之比例約 10 至 15% ，病人會覺得陰囊處些許疼痛下墜感，整天久站後更為明顯；也有些男性是觸摸到陰囊有不正常的突起物。大部分病人經過泌尿科醫師觸診後便可得到診斷，尤其是典型的「蟲袋型」突出，不用碰觸直接就可以見到陰囊表面產生了類似裝滿了整袋蠕蟲的凹凸外觀，少部分的病人需進一步透過超音波做確認。

謝昆霖說明，男性不孕是多方面因素造成，包括年齡、基因、生活習慣、環境及賀爾蒙等， 40% 有精索靜脈曲張症狀，可透過手術改善精蟲活動力及品質，提升自然受孕機率。精索靜脈曲張手術後有 35% 至 55% 的機率可以成功自然受孕。此外，還有一種情況是夫妻可以順利受孕，但卻反覆流產，或者進行人工生殖反覆失敗，此時便要考慮是否精蟲品質有狀況。新一代的精蟲檢查為 DNA 碎片測試， DNA 碎片測試可以進一步評估精蟲是否有內在性問題。其實睡眠、生活習慣、環境危害物質、放射線、抽菸等都是可能造成精蟲品質不佳的危害關鍵，「精索靜脈曲張」顯微手術為其中之一的改善方式。精索靜脈是從陰囊處一路往上匯集進入腹部的靜脈系統，手術可以選擇在不同高度做靜脈截斷，若搭配顯微鏡操作，放大 10 倍左右的視野可以讓靜脈更完整的一條一條截斷，且避免誤傷動脈或淋巴管，減少併發症。目前以顯微手術對於不孕的改善程度最明顯，且復發率及併發症也最小。