超商領貨好多詐騙！店員遇「1亂象」更抓狂：客人也在鬧
現代科技網路發達，不少人都會利用網購來買東西，並利用超商取貨付款的服務，實在相當便民，不過這也讓不肖人士逮到機會，寄出詐騙包裹來索取不法收益，讓許多民眾受害，對此超商員工也無奈表示，很多客人在面對詐騙包裹時，都抱著錯誤的心態，導致事件越演越烈。
一名超商店員在Dcard以「奧客日常」發文表示，自己超商做久了，看到包裹上有特定廠商名稱時，大概都知道是詐騙，也會提醒客人若不確定有沒有買，就不要付錢領貨，但仍有許多客人不聽勸，甚至要求店員「可以拆一個小洞看嗎」、「領回去看一下是什麼好了」，一段時間後才跑回店裡抱怨自己白花錢，讓原PO非常無言。
貼文一出，不少超商店員也紛紛表達同感，「我也遇過，問我可不可以拆給他看，如果東西他要的話再付錢，真的有夠...我說沒辦法，他還說看完再黏回去就好啦」、「可以讓他取，之後明細給他，跟他說詐騙的話，打上面的0800電話，但客人懶惰又想退錢，硬要跟店員盧小小，只想在超商拿到退款」、「真的不要再鬧了，我們明明都有事先告知了」。
提醒民眾，臉書專頁《臉書廣告退貨自救聯盟》曾在臉書上表示，收到詐騙包裹其實不會退貨無門，宅配貨到收款的，找宅配公司客服退費；超商取貨付款的，請務必寫「超商客服信箱」客訴；宅配單上寄件人註明（代寄、非賣家），就是大陸來的境外包裹；找宅配單上寄件人退費，寄件人說他們不是賣家，是《轉運站、集貨商、物流公司、報關行、第三方客服、代寄公司》就是境外包裹，領貨時務必注意。（編輯：張志浩）