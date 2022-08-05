林志玲緋聞男友閃婚！邱士楷娶上海嫩妹 超甜合影曝光
曾經與第一名模林志玲傳緋聞的馬桶小開邱士楷，在林志玲和Akira結婚後，2020年終於找到新的春天，爆出熱戀上海女孩Ariel Cheung，2年多戀情修成正果，女方今（5）日曬出結婚證和甜密合影，好友紛紛恭喜邱先生、邱太太！
據傳有百億身家的邱士楷，和林志玲從小是青梅竹馬，雙方家長熟識，有意促成兩人湊一對，2005年林志玲在大連墜馬，男方送花籃到醫院，緋聞就此曝光，不過林志玲正值事業上升期，加上另有緋聞對象言承旭，似乎成了一段三角戀！
不過，邱士楷苦追15年，數度傳出婚訊，林志玲卻沒點頭下嫁，更一度和言承旭舊情復燃，無奈新聞曝光後沒下文，倒是日籍男星Akira以溫柔體貼打動佳人芳心，林志玲和Akira於2019年步上紅毯，結婚3年後更有了愛的結晶，在日本過得非常幸福。
揮別林志玲後，49歲的邱士楷和年紀小10多歲的上海女孩Ariel Cheung熱戀，今年2月宣布訂婚，女方開心曬出戴著對戒的照片放閃，今日公布領證結婚的喜訊，他們特意戴上戴上米奇帽和白色頭紗擺拍，模樣相當可愛，親朋好友都紛紛送上祝福，「恭喜邱先生邱太太」，女方也被起底是妥妥的學霸，家世背景不錯，工作也與娛樂圈相關，是非常時尚又活潑的新世代女性。